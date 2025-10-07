鄧愷威本季寫紀錄　感性發文謝球迷「凌晨四點的台灣陪我奮戰」

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣投手鄧愷威在大聯盟季末獲得不少登板機會，在賽季結束時於社群平台發文，向球迷深情道謝，「看見凌晨四點的台灣。」

鄧愷威在文中寫下：「你看過凌晨四點的舊金山嗎？我沒有。但我看見了凌晨四點的台灣，守在電視、手機前，陪我一起奮戰的每一個人。」他回顧這一年的起伏，感性地感謝球迷一路的支持，「讓我覺得在異鄉不是孤軍奮戰，這句話不只是說說而已，而是一股信念。謝謝你們，謝謝2025，也謝謝那個不放棄的自己。」

今年是鄧愷威在大聯盟的第二個賽季，他總計出賽8場、其中7場先發，投出29.2局、39次三振，搭配去年初登板的7次三振，兩季累計46次三振，正式超越倪福德（43K），成為台灣投手大聯盟歷史三振榜第5名。

本季鄧愷威多次投出亮眼表現，尤其在對戰洛杉磯道奇時，兩度三振「二刀流」巨星大谷翔平，引起美媒熱議。他9月初對洛磯的先發更寫下生涯代表作，投5.1局僅失2分、送出8次三振，成為繼2018年陳偉殷後，睽違7年再度拿下大聯盟先發勝的台灣投手。

雖然本季防禦率6.37、每局被上壘率1.55，控球仍待改善，但鄧愷威的高三振率與壓制力已讓美媒看見潛力。他證明自己，為台灣棒球寫下新篇章。