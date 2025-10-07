大谷翔平連5年入圍漢克阿倫獎爭3連霸　台美混血強打卡洛爾同入列

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟7日（台灣時間）公布本季「漢克・阿倫獎」最終候選名單，道奇隊的大谷翔平再度入選，這是他連續第5年成為候選人。若最終獲獎，將是他生涯第3次、也是連續第3年奪下該獎項。響尾蛇台美混血強打卡洛爾本季繳出佳績，也成為候選人之一。

「漢克阿倫獎」是頒給每個聯盟表現最出色打者的榮譽。大谷本季以55支全壘打名列國聯第2名，締造個人單季新高，打擊率.282、貢獻102分打點，並以146得分高居全聯盟第一。

大谷翔平曾於2023年代表天使隊贏得美聯「漢克阿倫獎」，並在2024年轉戰道奇後奪下國聯該獎，成為該獎設立25年以來唯一同時在兩大聯盟獲獎的球員。

若能完成三連霸，將成為自2001至2003年間的羅德里奎茲（Alex Rodriguez）後，睽違22年來史上第2位達成此壯舉的球員。

響尾蛇卡洛爾以OPS .883排名國聯第5，整季擊出31轟、32支二壘打與17支三壘打，並完成32次盜壘，成為響尾蛇隊史首位達成「30轟30盜」的球員。他的長打率.541位居聯盟第3，僅次於大谷翔平與舒瓦伯。

響尾蛇另有佩爾多莫也候補，他本季徹底爆發，打擊率.290、OPS .851，貢獻20轟、100打點與27次盜壘，上壘率.389僅次於索托與大谷，排名全聯盟第3。他的fWAR達7.1，僅以些微差距落後大谷（7.5），極有機會成為國聯MVP候選人之一。

▲響尾蛇卡洛爾。（圖／路透）

2025年國聯「漢克・阿倫獎」候選名單：

阿隆索（Pete Alonso／大都會）

卡羅爾（Corbin Carroll／響尾蛇）

佩爾多莫（Geraldo Perdomo／響尾蛇）

舒瓦伯（Kyle Schwarber／費城人）

索托（Juan Soto／大都會）

小塔提斯（Fernando Tatis Jr.／教士）

塔克（Kyle Tucker／小熊）

透納（Trea Turner／費城人）

耶利奇（Christian Yelich／釀酒人）

大谷翔平（Shohei Ohtani／道奇）