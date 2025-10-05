運動雲

關鍵滿壘打席揮空　賈吉自責：「最後沒完成任務」

▲賈吉嘆「最後沒把工作做好」 洋基ALDS首戰1比10遭藍鳥海扁。（圖／路透）

▲賈吉嘆「最後沒把工作做好」 洋基ALDS首戰1比10遭藍鳥海扁。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

美聯分區系列賽首戰，紐約洋基在6局上半迎來最理想的得分機會，賈吉（Aaron Judge）滿壘無人出局站上打擊區，無奈他最終揮空了藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）的指叉球，吞下關鍵三振，洋基該半局僅靠貝林傑（Cody Bellinger）的保送擠回一分，錯失扭轉戰局的最佳契機；洋基終場1比10慘敗藍鳥，系列賽陷入0比1劣勢。

賈吉：最後沒把工作做好

賽後，賈吉坦言這個打席結果讓他相當懊悔：「我不會說自己太過急躁；如果你看完整個打席，我確實選掉了一些不好打的球，但最後我沒能完成任務，最終就是沒把工作做好。」

滿壘時他纏鬥8顆球，最後追打外角下墜指叉球遭三振；隨後貝林傑選到四壞球保送擠回洋基全場唯一分數，但接下來萊斯（Ben Rice）打出高飛出局、史坦頓（Giancarlo Stanton）被100.7英里的火球三振，洋基滿壘大好局面付諸東流。

「很明顯，我希望能在那裡敲出關鍵一擊，把比賽打開，」貝林傑說，「但事情沒發生，高斯曼投了幾顆很好的球，」他也直言：「那個半局感覺就是比賽的轉捩點。」

高斯曼：不介意保送賈吉

高斯曼賽後承認，他在面對賈吉時有些球「僥倖逃過」：「我覺得前一球很好的鋪墊了最後那顆外角指叉，老實講，那個時刻我甚至不介意保送他，他一棒就可能把比賽打爆。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則無奈表示：「萊斯錯過了一顆好球。」

希爾過早退場

洋基先發希爾（Luis Gil）僅投2.2局就遭換下，期間被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與柯克（Alejandro Kirk）轟出全壘打；布恩解釋，這是季後賽不同於例行賽的決斷。

「我沒想到會那麼早被換下，」希爾透過翻譯阿布瑞（Marlon Abreu）說，「但布恩是總教練，他做這樣的決定，這是季後賽，跟例行賽不一樣。」

牛棚再現隱憂

條紋軍中繼投手韋佛（Luke Weaver）再度失守，連續面對3名打者全未解決，包含希門尼斯（Andrés Giménez）的帶有打點安打；韋佛也成為史上第2位在生涯前2場季後賽出賽中，連續至少面對3名打者卻無法解決任何人的投手。

「他其實隨時可能找到手感，因為球質在那裡，」布恩說，「我們只需要幫助他找回正確的動作。」

韋佛則直言自己機制調整過多，導致思緒不清：「我覺得自己不像自己，上場時腦袋沒有完全清楚，無法積極攻擊打者。」

藍鳥後段追加　沃爾普：明天要扳回

藍鳥在後半段徹底打爆洋基牛棚；7局從克魯茲（Fernando Cruz）手中打下3分，8局又從布萊克本（Paul Blackburn）手中攻下4分，柯克此役更雙響砲建功。

「今天真的很糟，但我們明天還有機會帶著1比1回到主場，」游擊手安東尼・沃爾普（Anthony Volpe）表示。

數據與展望

歷史數據顯示，5戰3勝制系列賽中，先贏下首戰的球隊有72.4%機率晉級；在現行2-2-1賽制下，首戰在主場取勝的球隊晉級率更高達74.1%。

「我們會保持整季以來的心態：專注於當下，」賈吉最後說，「這場比賽結束了，比分失控我們沒能追回，但明天就是新的大比賽，我們只需要做好自己的事。」

▲賈吉嘆「最後沒把工作做好」 洋基ALDS首戰1比10遭藍鳥海扁。（圖／路透）

▲賈吉嘆「最後沒把工作做好」 洋基ALDS首戰1比10遭藍鳥海扁。（圖／路透）

▲賈吉嘆「最後沒把工作做好」 洋基ALDS首戰1比10遭藍鳥海扁。（圖／路透）

