杜蘭特表態想續留火箭！烏多卡成最大關鍵　不排除分擔控球

▲▼NBA媒體日，火箭杜蘭特，森根、阿門．湯普森 。（圖／達志影像／美聯社）

▲與主帥烏多卡的情誼，是杜蘭特（中）選擇加盟火箭的重要原因。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）今夏投奔火箭，他在37歲生日當天公開表態，自己確實希望能與休士頓續約，他透露與總教練烏多卡（Ime Udoka）之間的情誼與尊重，是他休賽季推動交易、離開太陽轉戰火箭的關鍵原因。

杜蘭特將進入現有合約最後一年，薪資高達5500萬美元，目前他有資格簽下頂薪續約，若執行可拿下2年逾1.2億美元。他強調，「我確實希望自己能簽下續約，只是無法告訴你確切的時間，但我相信會發生。」火箭近期已續約小史密斯（Jabari Smith Jr.）、並與伊森（Tari Eason）洽談合約，龐大的薪資結構可能影響談判進度。

杜蘭特坦言，原本沒預料會這麼快離開鳳凰城，「但這就是比賽的本質。」他當時第一時間想到的就是與烏多卡的關係，「他一直理解我能帶來的價值，尊重我的打球方式，並給我空間做自己，這是我當時首要考量的因素之一。」

▲▼NBA媒體日，火箭杜蘭特，森根、阿門．湯普森 。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特休賽季加盟火箭，並表態希望完成續約。（圖／達志影像／美聯社）

火箭本季有機會排出全聯盟最高大的陣容，隨著身高211公分的杜蘭特加盟，加上范弗利特（Fred VanVleet）因右膝前十字韌帶撕裂報銷，他也將分擔部分控球任務。杜蘭特自信自己的「身型特質」與球隊很契合，盼能帶領火箭在競爭激烈的西區打出成績。

展望生涯第19季，杜蘭特強調所謂「傳奇」在他心中定義早已不同，「對我而言，傳奇就是持續影響球隊，並在組織裡建立良好關係。或許外界看起來，我離開過去球隊的方式都不太好，但幕後我其實建立了很多珍貴的關係，結下許多一輩子的友誼。」

【跑贏洪水的男人】花蓮阿公靠「一雙黑色拖鞋」逃死劫

