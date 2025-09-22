運動雲

>

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平將首度以「二刀流」身份迎戰季後賽，其他球隊抱怨不公平。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

道奇巨星大谷翔平將迎來生涯首度「二刀流」出戰季後賽，不過這卻意外引發其他球隊的不滿。美國《USA TODAY》名記者奈丁格爾（Bob Nightengale）爆料，有球團抱怨大谷的「二刀流特例」等同讓道奇多出一名投手名額，直呼「不公平」。

大谷今年6月傷癒重返投手丘，繳出1勝1敗、防禦率3.29，送出54次三振，復原狀態良好。打擊端則轟出國聯並列第1的53轟、貢獻99打點，展示恐怖火力。隨著季後賽將至，道奇內部甚至討論過讓他在先發之外，視情況擔任救援或守護神，讓外界更加關注他在10月的角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷若先發投手兼DH，退場後仍能繼續留在打線。（圖／達志影像／美聯社）

奈丁格爾指出，別隊球團認為道奇因大谷的二刀流實質上「多了一名投手」，對其他隊伍並不公平。不過，他也解釋了關鍵規則：若大谷以「先發投手兼DH」身份出賽，即使退場後仍能繼續留在打線，但若以DH身份先發，之後再以上場投球救援，退場後就不能再以DH身份打擊，必須改守外野才行。由於大谷自2021年後就未曾再守外野，專家認為他在季後賽最可能的角色仍是「先發投手兼DH」。

美媒《Fansided》則認為，其他球隊的抱怨毫無意義，「大谷是二刀流選手早已不是新聞，道奇在簽下他時就清楚這一點。其他球隊即使抱怨，也應該早就能預見這樣的情況。」

大谷的「獨一無二」再次掀起爭議，但也正因如此，他才值回道奇當初砸下7億美元的史上最大合約。10月即將登場的季後賽，他的二刀流身影將再度吸引全球目光。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷本季轟出國聯並列第一的53轟，投打表現同樣驚人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB大谷翔平洛杉磯道奇二刀流季後賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

熱門新聞

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首度季後賽二刀流引別隊不滿

2中華隊首戰7局扣倒巴勒斯坦

3Travis、南珉貞棒棒糖激吻轟動

4大谷確定外卡賽先發！羅伯斯留伏筆

5大谷斷棒＋面對離譜壞球照敲安引驚呼

最新新聞

1HANEUL魔笛舞、Hold up嗨翻KT巫師主場

2斯威亞蒂奪首爾女網賽冠軍

3孫易磊明天先發戰樂天

4中華隊首戰7局扣倒巴勒斯坦

5道奇後援又砸鍋！羅伯斯：牛棚缺乏自信

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞　「他真的是非常好、非常好的打者」

王念好首轟宣洩壓力　一路哭回休息室：真的很想證明自己

魔力藍9K奪勝！陳金鋒讚非常好　談王念好首轟：苦日子也是養分

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366