大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

▲大谷翔平將首度以「二刀流」身份迎戰季後賽，其他球隊抱怨不公平。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

道奇巨星大谷翔平將迎來生涯首度「二刀流」出戰季後賽，不過這卻意外引發其他球隊的不滿。美國《USA TODAY》名記者奈丁格爾（Bob Nightengale）爆料，有球團抱怨大谷的「二刀流特例」等同讓道奇多出一名投手名額，直呼「不公平」。

大谷今年6月傷癒重返投手丘，繳出1勝1敗、防禦率3.29，送出54次三振，復原狀態良好。打擊端則轟出國聯並列第1的53轟、貢獻99打點，展示恐怖火力。隨著季後賽將至，道奇內部甚至討論過讓他在先發之外，視情況擔任救援或守護神，讓外界更加關注他在10月的角色。

▲大谷若先發投手兼DH，退場後仍能繼續留在打線。（圖／達志影像／美聯社）

奈丁格爾指出，別隊球團認為道奇因大谷的二刀流實質上「多了一名投手」，對其他隊伍並不公平。不過，他也解釋了關鍵規則：若大谷以「先發投手兼DH」身份出賽，即使退場後仍能繼續留在打線，但若以DH身份先發，之後再以上場投球救援，退場後就不能再以DH身份打擊，必須改守外野才行。由於大谷自2021年後就未曾再守外野，專家認為他在季後賽最可能的角色仍是「先發投手兼DH」。

美媒《Fansided》則認為，其他球隊的抱怨毫無意義，「大谷是二刀流選手早已不是新聞，道奇在簽下他時就清楚這一點。其他球隊即使抱怨，也應該早就能預見這樣的情況。」

大谷的「獨一無二」再次掀起爭議，但也正因如此，他才值回道奇當初砸下7億美元的史上最大合約。10月即將登場的季後賽，他的二刀流身影將再度吸引全球目光。

▲大谷本季轟出國聯並列第一的53轟，投打表現同樣驚人。（圖／達志影像／美聯社）