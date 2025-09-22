「他是大聯盟史上最強球員！」　巨人左投「做足功課」三振大谷

▲大谷翔平此戰4打數僅1安，遭到巨人投手群壓制。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇與舊金山巨人今（22）日的對決中，巨人牛棚左投盧凱西（Joey Lucchesi）在8局上場，化解大谷翔平的打席危機。他成功用內角高伸卡球讓大谷揮空，他賽後直呼大谷是「史上最強球員」，並強調自己事先做了充分準備。

當時巨人以3比1反超，盧凱西一上場就被9棒拉辛（Dalton Rushing）擊出中前安打，隨即面對大谷。他先用曲球試探未果，接著連續靠伸卡球進攻內外角，把球數逼到2好2壞，第5球終於用內角高伸卡成功收下三振，這也是他與大谷對戰4打席中的首度壓制。

▲盧凱西用內角伸卡球三振大谷翔平，賽後直呼對方「史上最強球員」。（圖／達志影像／美聯社）

「他大概是大聯盟史上最強的球員。」盧凱西接受《NBC》灣區站訪問時直言，「在對決前我就做好功課，拚命練習，就是為了這一刻。」他坦言當下情境極為緊張，「拉辛剛敲安，面對大谷時根本不知道會發生什麼事，很高興我能完成工作，幫助球隊守住領先。」

盧凱西此役不只三振大谷，隨後還成功解決貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman），1又1/3局僅被敲1安，無失分並送出2次三振，收下本季第6次中繼成功。

大谷此戰4打數僅擊出1支安打，吞下2次三振，連續繳出火燙表現後，這一戰稍稍冷卻。