佐佐木朗希飆速157！第2度中繼8球3上3下　復出連2戰無失分

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

佐佐木朗希今（22）日於3A迎來第2次中繼登板，6局上場僅用8球就完成上三下，最快球速飆出97.9英里（約157.6公里），為爭取道奇季後賽球員名單交出近乎完美的考試卷。

佐佐木此役代表道奇3A出戰水手3A，於6局下登板擔任第6任投手，他先以2個內野滾地球快速取得2出局，隨後用犀利的指叉球製造揮空三振收尾，1局投球僅用8球，其中最快球速來到97.9英里。

這是佐佐木繼19日登板後再度以中繼身分出賽，當時他投滿1局無安打無失分，送出2次三振，此番再次展現壓制力，連2戰無失分，也讓人看見他對中繼角色的快速適應。

佐佐木談到自己決定嘗試中繼角色的理由：「包含這個賽季與即將到來的季後賽在內，考慮到能上場投球的現實性，中繼對球隊比較有幫助，我自己也能獲得各種不同的經驗。」

他同時坦言因為未曾做過中繼，所以心裡曾有不安：「明年仍是預定先發角色，讓中繼的選擇比較容易接受，但是中繼真的很難，我不確定自己是否最適合這個角色，不過考慮到剩下的比賽與球隊狀況，比起不投球，能上場投球會比較好。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）今日賽前表示：「這是他第一次擔任中繼角色，我們會觀察他的球速、控球、指叉球威力，以及從牛棚登板的心理狀態，如果一切順利，他將有機會在下周進入季後賽名單。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希羅伯斯

