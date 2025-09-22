運動雲

鈴木誠也連36場未開轟刷新生涯最差　小熊百打點大關恐7年無人達成

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊外野手鈴木誠也近期陷入低潮，22日在交手紅人的客場比賽中，以先發第3棒出賽，繳出4打數1安打的成績；然而他的全壘打荒已經延續到第36場，正式刷新自己在2023年5至7月間創下的「35場」生涯最差紀錄；小熊全場僅零星敲出6支安打，最終在投手戰中惜敗，慘遭4連戰橫掃。

本季僅剩6場比賽，鈴木目前累積91分打點。值得注意的是，在球隊開季90場比賽時，他已有77分打點，當時推算有望締造整季138分打點的火力；甚至在後半季剛展開的7月18日，他以80分打點暫居全聯盟第一。

然而自7月18日後的58場比賽，他僅進帳14分打點，期間打擊率僅.207，並擊出2發全壘打；雖然已經大幅超越自己2023年締造的生涯最高74打點，但想挑戰美職生涯首度突破百打點大關，恐怕相當艱難，若能達成，他將成為繼松井秀喜（4次）與大谷翔平（2次）後，第3位單季打點破百的日籍球員。

同樣火力驟減的，還有被視為鈴木「弟弟」的外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）；他在7月底累積78打點，當時推算有望達成單季117打點，然而自8月以來的45場比賽，他僅進帳12打點，打擊率.173、2支全壘打，全季停留在90打點，與鈴木同樣陷入瓶頸。

由於兩位核心火力同時熄火，小熊自7月27日以來便失去分區龍頭地位，此後戰績26勝25敗，今日更被密爾瓦基釀酒人連續第3年奪走國聯中區冠軍，球隊士氣受到打擊。

當地媒體《Cubbies Crib》直言：「小熊持續著一項亟欲終止的紀錄，自2018年的里佐（Anthony Rizzo）與巴耶茲（Javier Báez）以來，例行賽再無打者達成百打點。」

該媒體指出：「今季球隊的最高打點分別是鈴木誠也（91打點）與PCA（90打點），原以為這兩人能穩定突破大關，卻陷入低潮，進入9月後仍未脫身；自8月以來將近兩個月，鈴木僅擊出1發全壘打、貢獻10打點，PCA則僅有2轟12打點。」

報導最後強調：「若小熊想在季後賽走得更遠，兩人的火力以及過去關鍵時刻的身手，絕對不可或缺。」

