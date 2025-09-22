大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

▲大谷翔平6局敲出斷棒安打，技驚全場。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平今（22）日在主場對巨人之戰出現「奇蹟般一擊」，他在第3打席面對新秀右投麥克唐納（Trevor McDonald），竟把一顆偏離的外角壞球打成右外野安打，雖然球棒直接斷裂，他依然延續連續9場安打、26場連續上壘的火燙表現。負責轉播的球評和球迷都驚呼，「太罕見了！」

這一幕出現在6局雙方0比0僵局時，大谷擔任該局首名打者。麥克唐納在2好2壞時投出一顆遠離好球帶的外角速球，大谷球棒從根部直接斷裂，但球卻被前端碰到，落在二壘手頭頂後方，形成幸運安打。這顆擊球初速僅71.3英里（約114.7公里），是罕見的「超慢速安打」，也讓全場驚呼連連。

▲這支安打讓大谷持續推進連9戰安打、26戰連續上壘紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

大聯盟球評福島良一在轉播中讚嘆，「這顆球他居然能打出安打！」主播DJ Ketchup也驚訝表示，「球棒是在握把附近斷掉的，但球卻是用棒子的前端勾到的，真的很少見。」

日本球迷也紛紛留言，「大谷的球棒斷了」、「啪的一聲就斷了」、「奇蹟般的連續出壘」，斷棒加上「慢速安打」的畫面，讓球迷感到不可思議。