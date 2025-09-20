運動雲

千葉遙真轟關鍵兩分砲！大阪7比6驚險退明德　賽後盛讚台灣小球員友善

▲千葉遙真轟關鍵兩分砲！大阪7比6驚險退明德　賽後盛讚台灣小球員友善。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲千葉遙真轟關鍵兩分砲！大阪7比6驚險退明德　賽後盛讚台灣小球員友善。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

記者胡冠辰／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組20日在青埔棒球場火熱開打，來自日本的大阪隊與台灣明德國中交鋒；大阪隊靠著先發投手森步希穩健開局，加上千葉遙真5局上的兩分砲奠定勝基，最終以7比6險勝明德國中，驚險收下勝利。

1局上大阪隊抓住鄭守善投球一度控球不穩的機會，靠著連續保送與盜壘積極進攻，一口氣攻下3分先聲奪人；明德國中首局雖有反攻機會，但無功而返。

第4局，大阪靠澁谷奏適時安打再下一城，將比數擴大至4比0；不過明德國中隨即展開猛烈反撲，張仲亨掃出三壘安打帶回2分，接著蔡政諭補上安打追加1分，單局3分打回比數，追到3比4。

第5局成為比賽轉捩點，岡中翔選得保送後，千葉遙真轟出中外野兩分全壘打，大阪再度拉開差距至6比3；此後大阪在7局上再添保險分，進入最後半局仍握有7比3領先。

然而7局下比賽掀起高潮，明德國中展現頑強鬥志，郭彥鈞清壘三壘安打追回2分，湯松樺再靠滾地球送回1分，追到僅剩1分落後；可惜最後攻勢止步於陳俞安三振，最終明德國中6比7飲恨。

大阪今天靠著千葉遙真5局上的兩分全壘打，成為全場最大亮點；他在賽後表示：「自己展現好的長打能力，」談到第一次來台參賽，千葉遙真也笑著說：「大家都很好，台灣球員都很友善，」至於偶像，他則直言最欣賞大聯盟洛杉磯道奇的貝茲（Mookie Betts）。

值得一提的是，大阪總教練談到今天球隊表現時指出：「今天有兩個選手身體不舒服在飯店休息，其他球員就是為了他們而戰，打出今天的成績，非常振奮。」至於投手群狀況，他最後坦言：「今天很多不是專門練投手的野手上來投，因為後天才會派王牌先發，明天的休息對我們很重要。」

▲桃園盃大阪隊眾將。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃園盃大阪隊眾將。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃園盃 大阪國中眾將。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃園盃大阪隊眾將。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃園盃 大阪國中眾將。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃園盃大阪隊眾將。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃園盃 大阪國中眾將。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃園盃大阪隊眾將。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

關鍵字： 桃園盃明德國中大阪千葉遙真

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

