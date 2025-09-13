狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

▲▼中職威能帝。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿今（13日）在台北大巨蛋8比0完封中信兄弟，王牌洋投威能帝主投7局展現穩定壓制力，雖控球並非最佳，但仍成功守住無失分，幫助球隊在面對兄弟的連敗壓力下取得重要勝利。

威能帝在賽後談到今天的比賽坦言控球狀態不如以往，但仍全力調整：「自己知道並不是每天都會有好的狀況，但我還是努力去做出調整。」

回想曾有一次在大巨蛋投得極佳、10＋三振卻最終落敗的經驗，對比今天狀況不是最佳卻贏球的感受，威能帝表示：「比賽的一部分就是這樣，有時狀況好也不一定能贏，有時狀況不好，反而能抓住機會贏比賽，這就是棒球的一部分。」

面對幾次得點圈危機與失投，威能帝強調專注每個打者的重要性，並肯定隊友守備幫助他化解困境：「隊友的雙殺守備演出幫助我很多。」

本場勝投也讓威能帝的個人戰績追上台鋼雄鷹後勁，並在三振數上位居榜首。他對於個人數據保持謙遜態度：「這些數字對我來說當然很棒，但最重要還是要感謝上帝，目前身體最健康。」

展望即將到來的季後賽，他最後表現出積極正面心態：「對於季後賽並不感到壓力，反而覺得很興奮，每一局、每一場比賽對我們都非常重要，所以我感受到的更多是興奮而非壓力。」