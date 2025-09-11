柏格雙響領軍遊騎兵橫掃釀酒人　直呼：我們每晚都有不同英雄

▲柏格（Jake Burger）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

德州游騎兵近期氣勢如虹，11日在主場以6比3擊敗全聯盟戰績最佳的密爾瓦基釀酒人，完成3連勝橫掃；此役，12月自馬林魚交易而來的柏格（Jake Burger）成為最大功臣，他單場雙響砲轟出3分打點，替球隊注入強心針。

Jake Burger ends Freddy Peralta's 30-inning scoreless streak with a solo shotpic.twitter.com/W8SsZAwpRc [廣告]請繼續往下閱讀... September 10, 2025

總教練波奇（Bruce Bochy）一直強調，要有好球季不僅要仰賴核心球員的正常發揮，還需要一路上的驚喜，這次的驚喜，來自於柏格。

「感覺每晚都會有不同的人跳出來」柏格才剛開口，外野手哈格提（Sam Haggerty）立刻從休息室另一頭插話大喊：「今天是你啊，Burg！」

柏格的兩發全壘打幫助游騎兵完成對釀酒人的橫掃，這是密爾瓦基自開幕週末被洋基橫掃以來的首次3連敗。

A two-homer day for Jake Burger! Freddy Peralta has given up five runs today, tying the most he's given up in a start this season pic.twitter.com/YvH1f113id — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 10, 2025

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後表示：「要給德州游騎兵隊的表現點讚，他們狀態正好，你能看見他們的年輕球員、替補球員，讓我想起我們自己；他們每一支關鍵安打都有，柏格本季初還在3A，現在打出兩支關鍵全壘打，我們敲出11支安打卻沒能在兩出局時補上致勝安打，你能看出比賽的走向，你懂吧？」

游騎兵本季首次戰績突破+7場（77勝70敗），僅落後水手1場，緊追最後一張美聯外卡門票，同時也只差太空人2場之遙，距離分區龍頭越來越近。

「這一波表現真的很棒，整體來說都很棒，」柏格談到近期氣勢時說，「再一次，感覺每晚都有不同的球員跳出來，做一些很酷的事，能擁有這種團隊認同感真的很酷，這讓人非常興奮。」

遊騎兵先發投手凱利（Merrill Kelly）開局就被圖朗（Brice Turang）和丘里奧（Jackson Chourio）背靠背轟出全壘打，不過他隨後穩住陣腳，在4.2局僅再丟1分。

另一方面，釀酒人王牌佩拉爾塔（Freddy Peralta）在前5場先發未失分，上一次掉分已經是8月5日對勇士，不過柏格單場就從他手中敲出3分打點。

波奇盛讚愛將：「他現在主要是掌握到節奏，他的力量很驚人，你看看他把球轟到哪裡。這裡不好打全壘打，但他能處理到手的球，我們總是期待有人能跳出來打一場大比賽，今天就是柏格，他的力量真的很大。」

波奇提到，近期年輕球員帶來的活力已經深深影響全隊：「我覺得對老將來說，看這些年輕人上來打得開心、放鬆、有激情，真的很有趣。你看著他們，每個人都在笑，玩得很開心，我覺得年輕人的熱情會感染老將，讓他們也玩得盡興。」

這股能量，加上老將專注於「一場一場來」的心態，讓游騎兵打出本季最佳狀態，波奇長期強調，無論勝負都要翻頁，專注於下一場比賽，這種心態正在發揮效果。

「我們必須繼續證明大家都錯了，」柏格說，「我們保持相同的能量，並相信這個休息室裡的每一個人，我們不知道每晚會怎麼贏，但我知道我相信這裡的每個人，我們會盡全力，因為我們知道什麼攸關其中。」

他最後補充道：「每一場比賽都是成敗關鍵，我認為這是個很有趣的位置。老實說，我不喜歡隨便打打，我喜歡每一球、每一個play都很重要的時刻，我覺得我們有足夠的能量與熱情，能夠每晚都做到這一點。」