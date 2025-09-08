湖人未來該讓唐西奇搭誰？　洛城媒體點名3大夢幻人選竟有AD

▲湖人核心唐西奇未來的最佳搭檔會是誰？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛城天王詹姆斯（LeBron James）合約將進入最後一年，下個賽季後是否繼續生涯，充滿變數，湖人也必須開始思考「後詹皇時代」的建隊藍圖，洛城媒體《LakersDaily》列出3位「新門面」唐西奇（Luka Dončić）未來的理想搭檔，全都是明星長人，包含戴維斯（Anthony Davis）、約基奇（Nikola Jokić）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

《LakersDaily》指出，不到一年前才被湖人交易送走的戴維斯，被視為潛在人選。他過去一季依舊飽受傷病困擾，年齡漸長的他難保未來健康，但當他狀態良好時，護框與協防能力依舊是聯盟頂級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戴維斯若健康，洛城媒體認為依舊是唐西奇理想內線拍檔。（圖／路透）

在進攻端，湖人目前也缺乏稱職的「大個子得分點」。雖有新加盟的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），但他上季僅繳出生涯新低的場均14.4分。理論上，戴維斯回歸能補上這塊缺口，不過10屆全明星是否願意重返一支「曾無情送走他」的球隊，顯然是未知數。他最早要到2027年才能成為自由球員，若想提前換回，恐怕只能透過交易，可能性極低。

若說夢幻人選，金塊3屆MVP約基奇絕對是最不切實際卻最令人嚮往的選擇。被譽為當今世界最佳球員之一的他，2023年率隊奪冠，幾乎沒有理由離開丹佛。

▲金塊3屆MVP約基奇與唐西奇私交甚篤。（圖／達志影像／美聯社）

但若唐西奇與約基奇聯手，湖人進攻將無堅不摧。唐西奇能輕鬆繳出30分、 10助攻，約基奇更能場場大三元。兩人同樣是傳球大師，對手不敢隨便包夾，也難以單防，幾乎陷入「防也防不住」的困境。球迷唯一能寄望的，是唐西奇與約基奇的私交甚篤，這或許是未來最微小的可能性。

▲安戴托昆波若進入自由市場，將是湖人最現實的夢幻目標。（圖／達志影像／美聯社）

在3人之中，安戴托昆波最有可能在未來幾年換隊。他效力的密爾瓦基公鹿近年戰力停滯，今夏更傳出交易傳聞。

時機點也許正好與湖人契合。若安戴托昆波再待公鹿一年，而球隊依舊表現不佳，他可能在2026年夏天提出離隊要求，與詹姆斯離隊的時間重疊。另一種可能是他在2026-27賽季後跳出合約，2027 年夏天以自由球員身份加盟湖人。

安戴托昆波堪稱現今 NBA 最頂尖的攻守一體球星，他的加盟將立刻讓湖人重回爭冠行列。但若透過交易換來，代價將極為高昂，等到自由市場再追求或許才是更聰明的選擇。