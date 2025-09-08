運動雲

>

湖人未來該讓唐西奇搭誰？　洛城媒體點名3大夢幻人選竟有AD

▲湖人唐西奇。（達志影像／美聯社）

▲湖人核心唐西奇未來的最佳搭檔會是誰？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛城天王詹姆斯（LeBron James）合約將進入最後一年，下個賽季後是否繼續生涯，充滿變數，湖人也必須開始思考「後詹皇時代」的建隊藍圖，洛城媒體《LakersDaily》列出3位「新門面」唐西奇（Luka Dončić）未來的理想搭檔，全都是明星長人，包含戴維斯（Anthony Davis）、約基奇（Nikola Jokić）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

《LakersDaily》指出，不到一年前才被湖人交易送走的戴維斯，被視為潛在人選。他過去一季依舊飽受傷病困擾，年齡漸長的他難保未來健康，但當他狀態良好時，護框與協防能力依舊是聯盟頂級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼獨行俠新援戴維斯終於復出。（圖／路透）

▲戴維斯若健康，洛城媒體認為依舊是唐西奇理想內線拍檔。（圖／路透）

在進攻端，湖人目前也缺乏稱職的「大個子得分點」。雖有新加盟的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），但他上季僅繳出生涯新低的場均14.4分。理論上，戴維斯回歸能補上這塊缺口，不過10屆全明星是否願意重返一支「曾無情送走他」的球隊，顯然是未知數。他最早要到2027年才能成為自由球員，若想提前換回，恐怕只能透過交易，可能性極低。

若說夢幻人選，金塊3屆MVP約基奇絕對是最不切實際卻最令人嚮往的選擇。被譽為當今世界最佳球員之一的他，2023年率隊奪冠，幾乎沒有理由離開丹佛。

▲金塊約基奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊3屆MVP約基奇與唐西奇私交甚篤。（圖／達志影像／美聯社）

但若唐西奇與約基奇聯手，湖人進攻將無堅不摧。唐西奇能輕鬆繳出30分、 10助攻，約基奇更能場場大三元。兩人同樣是傳球大師，對手不敢隨便包夾，也難以單防，幾乎陷入「防也防不住」的困境。球迷唯一能寄望的，是唐西奇與約基奇的私交甚篤，這或許是未來最微小的可能性。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、小崔特。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波若進入自由市場，將是湖人最現實的夢幻目標。（圖／達志影像／美聯社）

在3人之中，安戴托昆波最有可能在未來幾年換隊。他效力的密爾瓦基公鹿近年戰力停滯，今夏更傳出交易傳聞。

時機點也許正好與湖人契合。若安戴托昆波再待公鹿一年，而球隊依舊表現不佳，他可能在2026年夏天提出離隊要求，與詹姆斯離隊的時間重疊。另一種可能是他在2026-27賽季後跳出合約，2027 年夏天以自由球員身份加盟湖人。

安戴托昆波堪稱現今 NBA 最頂尖的攻守一體球星，他的加盟將立刻讓湖人重回爭冠行列。但若透過交易換來，代價將極為高昂，等到自由市場再追求或許才是更聰明的選擇。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人唐西奇詹姆斯戴維斯約基奇安戴托昆波

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

黃筱雯5比0「完封」蒙古對手　WB拳擊世錦賽勇闖8強

黃筱雯5比0「完封」蒙古對手　WB拳擊世錦賽勇闖8強

U18中華隊10比2大勝澳洲　提前晉級超級循環賽

U18中華隊10比2大勝澳洲　提前晉級超級循環賽

96自由車聯賽第三站武嶺站落幕　李廷威單飛奪冠包辦雙衫

96自由車聯賽第三站武嶺站落幕　李廷威單飛奪冠包辦雙衫

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

湖人未來該讓唐西奇搭誰？　洛城媒體點名3大夢幻人選竟有AD

湖人未來該讓唐西奇搭誰？　洛城媒體點名3大夢幻人選竟有AD

羅伯斯談大谷翔平季後賽定位　不排除擔任守護神！

羅伯斯談大谷翔平季後賽定位　不排除擔任守護神！

鄧愷威三振能力受肯定！有望以「後援」身分留大聯盟

鄧愷威三振能力受肯定！有望以「後援」身分留大聯盟

張泰山夠了不去爭什麼心意外很平靜　想有淚灑退休儀式

張泰山夠了不去爭什麼心意外很平靜　想有淚灑退休儀式

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

熱門新聞

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

黃筱雯5比0「完封」蒙古對手　WB拳擊世錦賽勇闖8強

U18中華隊10比2大勝澳洲　提前晉級超級循環賽

96自由車聯賽第三站武嶺站落幕　李廷威單飛奪冠包辦雙衫

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前主播卓君澤　傳當運動部長李洋機要

2巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

3黃筱雯出擊　WB拳擊世錦賽闖8強

4U18中華隊10比2大勝澳洲　提前晉級超級循環賽

596自由車聯賽武嶺站　李廷威奪冠包雙衫

最新新聞

1巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

2湖人未來該讓唐西奇搭誰？3夢幻人選曝

396自由車聯賽武嶺站　李廷威奪冠包雙衫

4黃筱雯出擊　WB拳擊世錦賽闖8強

5前主播卓君澤　傳當運動部長李洋機要

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

【傳奇告別】林智勝大巨蛋引退儀式　洪一中獻花牽手送祝福

林智勝引退賽女兒再登大巨蛋　同框小龍女！開場舞帥翻全場

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366