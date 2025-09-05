道奇忘了怎麼享受比賽　老將羅哈斯對球隊現況「有點羞愧」

運動雲

▲▼道奇羅哈斯。（圖／路透）

▲羅哈斯盼道奇全隊重新「享受比賽」。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（5）日作客匹茲堡，以3比5不敵海盜，系列賽慘遭對手橫掃。道奇近期戰績6戰僅1勝，球隊士氣陷入低迷，老將羅哈斯（Miguel Rojas）賽後坦言對於現況「有點羞愧」，並呼籲球隊找回「享受比賽」的初衷。

道奇目前仍位居國聯西區龍頭，但近況陷入亂流，近6戰吞下5敗。羅哈斯表示，「老實說，最近這2、3周，我們打擊內容其實不差，但就是打不出安打，每個人都背負著『一定要贏』的壓力，反而忘記了為彼此打球、享受比賽這件事。」

他直言，整支球隊已長時間處於精神壓力下，笑容與熱情逐漸從臉上消失，「從球季開打到現在，特別是這2個月，壓力與挫折感在整個球隊裡不斷累積，沒人笑，也沒人看起來是在享受比賽，我知道輸球當然不開心，但我們需要用更大的視野去看問題，我們還是分區第一，雖然只領先教士2場，但我們應該放輕鬆點去打，這樣我們才不會輕易輸球。」

對於近期狀況失衡，羅哈斯指出，「打線這邊開過幾次會，投手群應該也有，但我感覺整體還是沒有串聯起來，大家都想扮演好自己的角色，但我們需要把所有部分整合在一起。」

他接著說，「最近幾場就是這樣，投手投得好時打線出不來，打線打得動時投手又不穩，我們必須作為一個整體去作戰，這是目前最欠缺的部分。」

談到如何走出低迷現況，羅哈斯感性地說，「輸球的時候很難開心，這2個多月我們打得並不好，難以享受其中，挫折感很多。說真的，我也覺得有點羞愧，但我們知道我們的實力，也知道我們距離目標還有差距。」

他強調，球員現在不該只是「來上班」，而是要重拾熱情，「把這些（壞）情緒先放一邊，去找回動力和快樂，不要只是為了上班來球場，而是要真心享受球隊氣氛，雖然這次被橫掃真的很難受，但我們必須翻過這一頁，明天要以全新的態度出發。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅哈斯

【3度潰堤】柯文哲還押看守所！陳佩琪心痛揮手淚別囚車

