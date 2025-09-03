國立體大桃園盃火力全開！12:2提前扣倒輔仁大學　挺進冠軍戰

▲桃園盃4強／國立體大火力全開！12:2提前扣倒輔仁大學 挺進冠軍戰。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



記者胡冠辰／桃園報導

桃園盃4強賽今上演台灣啤酒（下稱國立體大）對決台灣運彩（下稱輔仁大學）的強強對決，國立體大一開賽就展現驚人火力，靠著游騰誌、宋翊瑋與馬承恩等打線串聯，前5局建立5比0領先；終場更在第8局徹底引爆火力，單局灌進5分，終場就以12比2提前扣倒輔仁大學，率先搶下冠軍戰門票。

國立體大派出吳祉恩先發，他前5局送出5次三振沒有失分，完全壓制輔大打線，成為球隊獲勝基石，也為後續打線發揮奠定穩固基礎。

比賽一開始，國立體大就展現強勢進攻；首局鄭煒翔獲得保送，張浩禶安打，隨後游騰誌掃出二壘安打，一棒送回2分，讓國體率先以2:0領先。

第2局他們再度施壓，謝孟廷、宋翊偉連續安打，捕手牽制失誤讓國體兵不血刃再添一分，3:0擴大優勢。

第5局國體大再度突破，陳堃益、馬承恩分別敲出安打建功，國立體大將比分拉開至5:0。

▲國立體大吳祉恩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



輔仁大學打線直到6局才敲開缺口，莊欽仰、蔡承晉、邱佑傑連續安打攻下1分，追回至1:5；不過面對國體牛棚火力封鎖，輔大無法持續追分。

接著國體打線在第8局徹底爆發，宋翊瑋在滿壘時掃出清壘二壘安打，一口氣送回3分，隨後他們再靠著對方暴投以及安打攻勢，單局猛灌7分，將比數拉開至12:1，徹底澆熄輔大的反撲氣勢。

8局下輔仁雖靠著安打與暴投再添1分，但最終仍以2:12遭到提前結束比賽，由國立體大搶到第一張冠軍賽門票。