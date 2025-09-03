運動雲

>

國立體大桃園盃火力全開！12:2提前扣倒輔仁大學　挺進冠軍戰

▲桃園盃4強／國立體大火力全開！12:2提前扣倒輔仁大學　挺進冠軍戰。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃園盃4強／國立體大火力全開！12:2提前扣倒輔仁大學　挺進冠軍戰。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

記者胡冠辰／桃園報導

桃園盃4強賽今上演台灣啤酒（下稱國立體大）對決台灣運彩（下稱輔仁大學）的強強對決，國立體大一開賽就展現驚人火力，靠著游騰誌、宋翊瑋與馬承恩等打線串聯，前5局建立5比0領先；終場更在第8局徹底引爆火力，單局灌進5分，終場就以12比2提前扣倒輔仁大學，率先搶下冠軍戰門票。

國立體大派出吳祉恩先發，他前5局送出5次三振沒有失分，完全壓制輔大打線，成為球隊獲勝基石，也為後續打線發揮奠定穩固基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽一開始，國立體大就展現強勢進攻；首局鄭煒翔獲得保送，張浩禶安打，隨後游騰誌掃出二壘安打，一棒送回2分，讓國體率先以2:0領先。

第2局他們再度施壓，謝孟廷、宋翊偉連續安打，捕手牽制失誤讓國體兵不血刃再添一分，3:0擴大優勢。

第5局國體大再度突破，陳堃益、馬承恩分別敲出安打建功，國立體大將比分拉開至5:0。

▲國立體大吳祉恩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲國立體大吳祉恩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

輔仁大學打線直到6局才敲開缺口，莊欽仰、蔡承晉、邱佑傑連續安打攻下1分，追回至1:5；不過面對國體牛棚火力封鎖，輔大無法持續追分。

接著國體打線在第8局徹底爆發，宋翊瑋在滿壘時掃出清壘二壘安打，一口氣送回3分，隨後他們再靠著對方暴投以及安打攻勢，單局猛灌7分，將比數拉開至12:1，徹底澆熄輔大的反撲氣勢。

8局下輔仁雖靠著安打與暴投再添1分，但最終仍以2:12遭到提前結束比賽，由國立體大搶到第一張冠軍賽門票。

關鍵字： 桃園盃國立體大輔仁大學

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

【視線死角？】婦推回收馬路走一半...遭75歲駕駛撞飛！

熱門新聞

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

2大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

3大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

4獨／PLG洋基簽猛將　前狀元阿拉薩加盟

5大谷翔平MVP討論「免議」 外媒分析

最新新聞

1克蕭首局亂流失4分自責「太傷」

2國體大打線貫徹「打平打強」戰術

3目睹大谷翔平生涯最速轟　貝茲苦笑

4國王宣布續約桑尼　攜手再拚東超冠軍

5國立體大挺進桃園盃冠軍戰

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366