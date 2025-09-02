▲國立體大進擊桃園盃4強。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



記者胡冠辰／桃園報導

台灣啤酒（國立體大）今（2日）在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽展開與南華大學展開激烈交鋒，國立體大在先發強投黃玠瀚先發5局無失分、屢次用三振化解危機的好投下，以1比0擊敗南華大學；雖然兩隊打線都有零星攻勢，但關鍵時刻國體大把握住2局上的得分機會，成為全場唯一分數，並以得失分優勢確定晉級桃園盃4強。

2局上，國體大率先突破；謝孟廷出局後，呂詠鋐敲出二壘安打，隨後馬承恩滾地球將跑者推進到三壘，宋翊偉隨即補上適時安打，送回全場唯一分數，台灣啤酒1:0先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南華大學在2局下也形成得點圈攻勢，但黃玠瀚展現壓制力，連飆兩次三振化解危機；此後雙方投手輪番壓制，比分就此凍結。

▲國立體大黃玠瀚主導投手戰！ 領軍1比0力克南華大學挺進桃園盃4強！。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



5局上，國體大在攻佔滿壘的絕佳機會下，卻因陳堃益擊出雙殺打而錯失擴大領先契機；南華大學則在五局下靠陳杰睿的二壘安打試圖反撲，但古家年隨即擊成雙殺，攻勢再次破滅。

7局下最後反攻，南華大學一度連敲兩支安打形成壓力，不過國體大後援投手群沉著應戰，連續製造3個出局數，最終守成成功，確定晉級桃園盃4強。