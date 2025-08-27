運動雲

賽前就想過得分不易...洪總讚投手群稱職　點出江承諺好投關鍵

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹27日作客新莊，以2比0擊敗富邦悍將，先發投手江承諺繳出6局無失分的優質表現，獲選單場MVP。總教練洪一中賽後大讚江承諺「快慢搭配精準，用球精簡」，並認為這場比賽本來就預料將是一場低比分投手戰，最後能靠投手群守下勝利，至關重要。

▲▼ 江承諺 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲江承諺 。（圖／台鋼雄鷹提供）

洪一中指出，江承諺今天的投球展現高水準掌控力，「今天快慢都滿準的，用球數很精簡。我常講，投球不是快在難打，是準在難打。他今天變化球壓得很低，幾乎沒有在高的位置。好球率很高，特別是第一球，若能先搶到好球，再搭配快慢變化，對方就很難抓準擊球點。」

同時，洪總也談到悍將日籍投手鈴木駿輔的好投表現，「他本來就是不錯的投手，可以在二軍連續38局不失分，已經代表有他的實力。」江承諺同樣誇獎對手，「很強耶！速度也好，變化球很犀利。」

他坦言，賽前就預估得分不會太容易，「本來就知道會是投手戰，還好我們投手群很稱職，特別是江承諺投得夠傑出，最後9局也守下來。」

對於總教練的讚譽，江承諺則保持淡定，他笑說其實沒有特別不同，「今天其實跟每一場差不多，就是同樣的模式在投。」至於配球，他坦言自己並沒有特別去設定，「現在都交給肇元（捕手）比較多，我就專心把球投好。」

開局被敲兩支安打後，江承諺很快調整心態，展現壓制力，「那兩安都是一壘安打，後面就更積極進攻好球帶，把速差做出來，效果還不錯。」

洪總賽前預料這是一場低比分投手戰，江承諺則說，賽前並沒有過多設想，「，因為比賽還沒開始，很多事情都不會知道，就是差不多的模式在投。」

