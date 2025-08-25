周天成收退賽禮！世錦賽首位進32強　台灣19組好手參賽

▲周天成因對手退賽直接晉級32強，成為本屆世錦賽首位晉級男單第2輪的球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2025年世界羽球錦標賽今（25）日在法國巴黎開打，台灣共有19組好手參賽，男單一哥周天成雖然首日沒有賽程，但捷克對手勞達（Jan Louda）臨時退賽，小天因此成為本屆賽事首位晉級32強的選手。

現年35歲的台灣一哥周天成，本季依舊維持高檔表現，在BWF巡迴賽4度打進4強，拿下兩座亞軍，目前仍高居世界第6，年終賽積分更暫居第1。小天過往在世錦賽在最佳成績是2022年奪銅，寫下我國男單歷史新頁，本屆則以第6種子身分出戰。

原本周天成首輪要交手捷克選手勞達，但對方今日突然宣布退賽，小天因此兵不血刃晉級男單32強。根據賽程，小天預計周三亮相，次輪對手是西班牙老將阿維安（Pablo Abián）與英格蘭新秀羅斯（Ethan Rose）之間的勝方。

▲35歲的台灣一哥周天成本季維持高檔表現，仍高居世界第6。（圖／達志影像／美聯社）

除了周天成之外，台灣男單還有「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維與李佳豪參賽，其中李佳豪今日就將登場，他是籤表上半區唯一的台將。女單方面，由宋碩芸打頭陣，她除了單打，還將與餘芊慧搭檔參加女雙，其他獲得女單參賽資格的台將還有邱品蒨、許玟琪和林湘緹。

混雙「楊胡配」楊博軒、胡綾芳位列第13種子，首輪輪空，直接晉級32強。男雙部分，「麟榤配」王齊麟和邱相榤（第15種子）、李哲輝和楊博軒（第16種子）同樣首輪免戰，直接進入32強。女雙張淨惠和楊景惇、許尹鏸和林芝昀、謝沛珊和洪恩慈也都將從第2輪開始出擊。