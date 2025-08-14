面對6年戰友大谷翔平開轟　瓦德：場邊跟打擊區看完全不一樣

▲瓦德面對大谷翔平開轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯天使外野手瓦德（Taylor Ward）今（14）日從前隊友大谷翔平手中擊出本季第29轟，為球隊吹響反攻號角。天使最終以6比5逆轉取勝，完成3連戰橫掃。

比賽第2局，天使0比3落後時，瓦德在無人出局的情況下，迎來大谷紅中97.3英里速球，乾淨俐落地擊向右外野全壘打牆外，將比分追近至2分差。這轟不僅激勵全隊士氣，也是對熟悉的大谷做出了回應。

Taylor Ward takes Ohtani deep for his 29th homer of the year! pic.twitter.com/PHiaue14OE — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 14, 2025

自2018年大谷加盟天使以來，瓦德與他並肩作戰長達6年，感情深厚。他賽後笑著表示，「今天能跟翔平對決，我真的很期待，這是一種挑戰，也想看看自己在打席上的感覺會是什麼樣。」

談到在打席中面對大谷的感受，瓦德指出，「從場邊看和站在打擊區看完全不同，他投出的每球都不一樣，第1打席看到的速球，和第2打席的速球不一樣，看到的每顆滑球也都各有差異，很難預測球會跑到哪裡。」

瓦德進一步解釋，大谷的速球有時會略微下沉，有時會帶有上飄感，甚至會出現不同幅度的變化，且滑球同樣如此，每球都有細微差別，「這讓打者很難鎖定球路，也正因如此，今天能抓到1顆球擊出全壘打，我很滿意。」