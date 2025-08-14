奧哈普8下超前安引爆全場！天使6比5逆轉道奇　豪奪對戰6連勝

▲奧哈普（Logan O’Hoppe）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使在台灣時間14日憑藉奧哈普（Logan O’Hoppe）在8局下半超前安打帶動下，以6比5主場逆轉洛杉磯道奇收下勝利，賽後天使不僅豪奪對戰6連勝，本季更達成兩度橫掃衛冕軍的壯舉。

1局上半，打者大谷在首打席鎖定天使先發漢瑞克斯（Kyle Hendricks）的變速球拉向右外野形成三壘安打，將個人安打場次延長至12場，同時締造生涯最長的8場連續長打紀錄；隨後貝茲（Mookie Betts）擊出安打送回大谷，接著史密斯（Will Smith）補上一發2分砲，道奇首局便取得3比0領先。

1局下半，投手翔平先後解決內托（Zach Neto）與沙努爾（Nolan Schanuel），接著對決楚奧特時雙方露出微笑，但場上較勁毫不手軟；滿球數後大谷以139公里（約87英哩）的滑球凍結楚奧特，完成復出後首次與老隊友的正面交鋒。

2局上半，天使4棒瓦德（Taylor Ward）鎖定大谷失投97英哩速球轟出右外野陽春砲，接著孟卡達（Yoán Moncada）掃出二壘安打站上得點圈，隨後倫希佛（Luis Rengifo）擊出高飛犧牲打助隊追至2比3。

4局上半道奇再添2分，以4比2領先進入下半局，大谷在與楚奧特的第2回合交鋒中飆出162公里直球再度三振對手；然而第5局他先三振倫希佛，但隨後連被奧哈普（Logan O’Hoppe）與特奧多西奧（Bryce Teodosio）安打攻佔一二壘，下一棒尼托（Zach Neto）擊出二壘安打帶回2分，天使將比分縮小至4比5落後。

6、7兩局雙方均無建樹，主場天使8局下半吹起反攻號角，楚奧特與瓦德各自選到保送上壘後，艾德爾（Jo Adell）擊出安打幫助球隊一出局攻佔滿壘，雖然下一棒倫希佛遭三振，但奧哈普鎖定道奇火球後援亨利奎茲（Edgardo Henriquez）103英哩直球，一棒打出2分打點逆轉安打，天使6比5取得本場比賽首次領先。

9局上半天使推出守護神簡森（Kenley Jansen）關門，他先後解決貝茲（Mookie Betts）、弗里曼與史密斯完成三上三下，最終天使6比5贏得比賽，喜迎對戰道奇6連勝，本季兩度橫掃對手。