普侯斯回憶天使春訓點滴　讚揚大谷翔平驚人適應力

▲普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇與洛杉磯天使近期舉行「公路大戰」系列戰之際，美國職棒大聯盟官方節目《MLB Network》特別邀請名人堂準成員普侯斯（Albert Pujols）作客，談論昔日隊友。

普侯斯回憶，當年大谷初抵天使參加生涯首個春訓時，曾與他一同訓練了約莫兩到三週，「那段期間他幾乎什麼都沒問過我」普侯斯笑說，然而某日，大谷走進打擊練習籠，主動詢問關於普侯斯在打擊時腳尖輕點、腳跟微抬的技巧；普侯斯表示，他便向大谷解釋這正是他長年採用的打擊方式，並傳授了其中的要領。

普侯斯接著提及，大谷當下就立刻開始實踐這項動作，而這一改變也為大谷的打擊表現帶來顯著成效，「他剛進聯盟的時候，是使用高抬腿的打擊姿勢，但這種方式很快被投手們掌握並加以壓制。」

普侯斯指出，大谷之所以能迅速調整並取得成果，是因為他具備強大的身體素質與極佳的打擊平衡感，「他知道自己夠強壯，只要能穩住重心、打出紮實揮擊，就能將球送得非常遠。」

談及大谷翔平過去數年的表現，普侯斯更是不吝稱讚：「他在這6、7年間所做的一切實在太令人驚豔了，他不僅克服語言障礙，還讓自己的身體變得更強壯，更重要的是，他適應了整個大聯盟的環境，並且能夠每5、6天站上投手丘，這真的是非常了不起的成就。」

節目中，大聯盟也展示了普侯斯2008至2010年與大谷翔平2023至2025年間的數據進行對比；普侯斯在那三年間出賽467場，繳出3成31的打擊率、126支全壘打與369分打點，搭配4成39上壘率、6成35長打率，以及高達184的標準化攻擊指數（OPS+）。

大谷則在412場出賽中，打擊率為3成01，擊出141轟、304分打點，上壘率3成97、長打率6成44，OPS+同樣為184；值得一提的是，表格最下面額外指出，大谷翔平在期間投151局，防禦率3.04，普侯斯則沒有登板紀錄。

