道奇連敗、找不到突破口！　羅伯斯呼籲打線「恢復氣勢」

洛杉磯道奇今（12）日以4比7不敵洛杉磯天使，本季交手4戰全數吞敗。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言，球隊在面對天使先發索利亞諾（José Soriano）時完全找不到突破口，並呼籲打線盡快恢復氣勢。

此役，道奇打線面對索利亞諾6局僅擊出2支安打，全場未能踏上二壘。羅伯斯表示，「今晚我們對索利亞諾找不到任何打開局面的辦法，他是位善於製造滾地球的投手，在他退場前，我們甚至沒能推進跑者到二壘。」

羅伯斯同時指出，球隊在7局面對前隊友、現效力天使的賈西亞（Luis Garcia）時同樣未能製造威脅，反而因雙殺打結束攻勢。

雖然在比賽後段面對安德森（Shaun Anderson）時，道奇靠蒙西（Max Muncy）的3分砲與大谷翔平的陽春全壘打縮小差距，迫使天使派出守護神簡森（Kenley Jansen）登板，但最終仍無法逆轉，羅伯斯對此直言，「輸球就是輸球。」

道奇在之前對多倫多藍鳥的3連戰中前2戰取勝，但第3戰雖敲出10支安打並選到13次四壞，卻留下16個殘壘，最終遭到逆轉。此役雖靠2發全壘打攻下4分，但全場僅擊出7支安打，火力延續性嚴重不足。

羅伯斯強調，「我們現在必須想辦法累積氣勢並拿下勝利，我不想說昨天的敗仗影響了今天，但索利亞諾投得很好，他們先得分後就一路領先至終場。如果昨天贏球，今天的心態可能會更好，但現實就是我們已經連敗。」