林佳緯猛打賞、朱迦恩驚天場內轟　統一獅10比7擊退台鋼雄鷹

▲林佳緯猛打賞、朱迦恩驚天場內轟　統一獅10比7擊退台鋼雄鷹。（圖／統一球團提供）

▲林佳緯猛打賞、朱迦恩驚天場內轟　統一獅10比7擊退台鋼雄鷹。（圖／統一球團提供）

記者胡冠辰／台北報導

統一7-ELEVEn獅今（10日）於澄清湖主場迎戰台鋼雄鷹，此役雙方打線互有攻勢形成拉鋸戰，不過統一獅比賽後段靠著朱迦恩的場內全壘打以及林佳緯猛打賞的帶動，外加終結者陳韻文9局上半穩住局勢，最終獅子軍10比7擊退台鋼雄鷹，成功守下主場勝利。

1局下半統一展現積極進攻，林佳緯、蘇智傑連續安打建構得點圈機會，隨後林安可補上帶有1分打點的二壘安打助隊先馳得點，接著陳鏞基再以高飛犧牲打追加分數，獅隊擴大領先至2比0。

不過台鋼雄鷹並未就此氣餒，2局上半魔鷹選到四壞，緊接著郭阜林、吳明鴻與林家鋐接連安打追成2比2平手。

雙方你來我往，展現強大攻擊火力，2局下半林佳緯補上一支帶有1分打點的安打，二壘跑者朱迦恩回本壘得分，統一3比2再度超前比分。

比賽進入第3局後，雙方攻勢仍未歇，曾子佑三壘安打搭配吳念庭安打，雄鷹再度將比數追平至3比3；4局下半，獅隊再靠林佳緯的適時安打，4比3重奪領先。

5局上半雄鷹展開反撲，王柏融滾地球造成失誤帶進2分，5比4一舉超前；不過獅隊隨即在5局下半打出一波反攻高潮，陳重廷、陳聖平、陳重羽連番串聯，獅隊單局再灌進3分，將比數逆轉為7比5。

隨後進入6局下半，蘇智傑保送上壘後，林安可掃出帶有一分打點的三壘安打，並靠失誤進帳額外一分，獅隊將比數擴大至9比5。

7局下半統一朱迦恩擊出戲劇性的場內全壘打，替球隊再添保險分；雖然7局上半台鋼靠代打張肇元的2分打點安打追至7比9，但獅隊牛棚及時穩住戰局。

9局上半獅隊陳韻文登板關門，雖被魔鷹敲安，但抓下出局數後，隨即再製造雙殺守下勝利，最終統一10比7贏球。

關鍵字： 統一獅台鋼雄鷹

