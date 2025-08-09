運動雲

後勁跨季21連勝追平潘威倫神紀錄　魔鷹生日雙響雄鷹8比0大勝獅

▲▼後勁、魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「不敗後勁」在開賽就獲得火力全面支援，今天過生日的魔鷹選手狂轟雙響砲，達成個人中職生涯第200安打里程碑。台鋼最終以8比0大勝統一獅，後勁奪本季第11勝、跨季21連勝，追平潘威倫在2007至2008賽季創下的神紀錄。

台鋼2局上發揮火力，王柏融率先敲安打突破統一獅先發洋投布雷克，郭阜林選到保送，紀慶然、林家鋐都鎖定第1球積極搶攻，都敲出安打並貢獻打點，攻下2分。曾子祐補上安打再添2分，擴大至4比0。

魔鷹3局上轟出全壘打，該球飛越右外野的標竿，經重播輔助判決後仍維持原判為全壘打，本季第21轟出爐，同時達成生涯第200安。5局上王柏融遭到觸身球保送，郭阜林隨後掃出二壘安打，追加1分。7局上曾子祐安打後，魔鷹再度開轟，單場雙響砲，幫助雄鷹擴大至8比0領先。

後勁主投7局，用了92球，僅被敲1支安打，奪7次三振，無失分，拿下勝投。後勁奪勝，追平潘威倫在2007至2008賽季創下的21連勝聯盟紀錄，此外連續29場不敗則持續推高障礙。魔鷹雙響生涯第6度、本季第4次，貢獻3打點。

獅隊全場打線遭到壓制，本季第6次遭對手完封，吞下首次5連敗。

▲▼後勁、魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

