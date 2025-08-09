道奇貝茲炸裂逆轉2分彈！　賽後告白生日妻「哈尼我愛你」

▲貝茲敲出逆轉2分彈。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇明星游擊手貝茲（Mookie Betts）今（9）日對多倫多藍鳥的比賽中於5局下轟出逆轉2分炮，帶領球隊以5比1取勝。賽後接受場邊訪問時，他特別將勝利獻給當天生日的妻子，並感謝他在低潮期間的支持與鼓勵。

今日比賽前，貝茲本季出賽105場，打擊率僅0.236、11轟、48分打點，陷入長期低潮。5局下2出局後，大谷翔平擊出右中外野場地規則二壘安打上壘，隨後貝茲鎖定藍鳥先發薛茲爾（Max Scherzer）偏高滑球，將球轟入左外野看台，逆轉比分並點燃全場氣氛。

Mookie Betts gives the @Dodgers the lead with a 2-run homer! pic.twitter.com/CZWikDRKGb — MLB (@MLB) August 9, 2025

賽後，貝茲在《SportsNet LA》接受場邊記者華森（Kirsten Watson）訪問時笑稱，「終於能和你說話，真是太好了！」他表示自己一直在努力調整，希望延續這種好表現，「能夠久違接受英雄訪問很開心，更高興的是球隊贏球。」

隨後，貝茲特別向太太致意，「我最有自信的最大原因就是他。哈尼，謝謝你，也祝你生日快樂！」他表示是妻子的支持才能讓他走出低潮。

談到本場先發對決的2位神獸投手克蕭（Clayton Kershaw）與薛茲爾，貝茲稱2人都是「首年就會進名人堂」的傳奇球員，「接近40歲還能有這樣的對決太驚人，能在這場比賽出場是一種榮幸。」