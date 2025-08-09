運動雲

>

道奇貝茲炸裂逆轉2分彈！　賽後告白生日妻「哈尼我愛你」

▲▼道奇貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝茲敲出逆轉2分彈。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇明星游擊手貝茲（Mookie Betts）今（9）日對多倫多藍鳥的比賽中於5局下轟出逆轉2分炮，帶領球隊以5比1取勝。賽後接受場邊訪問時，他特別將勝利獻給當天生日的妻子，並感謝他在低潮期間的支持與鼓勵。

今日比賽前，貝茲本季出賽105場，打擊率僅0.236、11轟、48分打點，陷入長期低潮。5局下2出局後，大谷翔平擊出右中外野場地規則二壘安打上壘，隨後貝茲鎖定藍鳥先發薛茲爾（Max Scherzer）偏高滑球，將球轟入左外野看台，逆轉比分並點燃全場氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後，貝茲在《SportsNet LA》接受場邊記者華森（Kirsten Watson）訪問時笑稱，「終於能和你說話，真是太好了！」他表示自己一直在努力調整，希望延續這種好表現，「能夠久違接受英雄訪問很開心，更高興的是球隊贏球。」

隨後，貝茲特別向太太致意，「我最有自信的最大原因就是他。哈尼，謝謝你，也祝你生日快樂！」他表示是妻子的支持才能讓他走出低潮。

談到本場先發對決的2位神獸投手克蕭（Clayton Kershaw）與薛茲爾，貝茲稱2人都是「首年就會進名人堂」的傳奇球員，「接近40歲還能有這樣的對決太驚人，能在這場比賽出場是一種榮幸。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇貝茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門新聞

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

228歲神足茂利挑戰拳王搶救不治

3大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

4鄧愷威啤酒浴喊超臭　教頭揭好投關鍵

5中華男籃拚亞洲盃8強　晉級兩條件曝光

最新新聞

1朱育賢棒打前東家3打點　味全斷桃猿3連勝

2桃猿票房回溫　吸引18802人進場

3全國社區學生棒球大賽66隊爭奪冠軍

4貝茲炸逆轉轟　賽後告白生日愛妻

5後勁跨季21連勝追平潘威倫神紀錄

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366