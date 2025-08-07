運動雲

梅伊轉戰紅襪初先發！第4局遇亂流　新武器成亮點

▲▼紅襪梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅伊今日迎來轉戰紅襪首次先發。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

剛從洛杉磯道奇轉戰波士頓的右投梅伊（Dustin May），今（7）日迎來他身穿紅襪戰袍的初登板，卻未能繳出理想表現，僅投3.2局就被擊出6支安打、失3分，另有1次保送與2次觸身球，用球數高達91球，不僅吞下敗投，也終止紅襪的團隊7連勝。

「開局其實不錯。」梅伊賽後坦言，「但在第4局完全崩盤，投球動作、節奏整個亂了，雖然我上一次投長局數已經有段時間了，不過這不能當藉口，我知道我必須投得更好。」

4局上，梅伊先投出保送，雖成功牽制出局，但接著連續被敲3支安打，讓堪薩斯市皇家逆轉超前，他本場最後1球則是觸身球砸中明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）後提前下場，結束波士頓初登板之旅。

不過梅伊對新環境仍抱持正面態度，「我很喜歡在波士頓投球。」他說，「雖然我在芬威球場2次出賽都沒什麼好結果，但球迷真的很棒，氣氛也很出色，我知道我得投出更好表現來回報他們。」

▲▼紅襪梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

此戰梅伊的新武器「卡特球」也成為焦點，他全場投了27顆卡特球，占總用球比率約30%，遠高於在道奇時的使用頻率。他解釋這是教練團主動建議的調整，「他們想讓我先適應，之後再深入使用。」梅伊表示，「在洛杉磯時，這顆球比較像是輔助用的，但在這裡，他們希望我當作武器來用，我也同意這樣的方向。」

儘管結果不佳，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）仍看到一些正面訊號，「他有投進好球，雖然對方打出很多界外球，導致用球數攀升，但對方並沒有擊出很強的打擊。」柯拉說，「我對他的控球印象不錯。」

不只是梅伊，紅襪牛棚也陷入亂流，希克斯（Jordan Hicks）在第7局遭印地亞（Jonathan India）轟出3分砲，將比數拉開至2比7。

值得一提的是，新簽下8年1億3千萬美元延長合約的安東尼（Roman Anthony），在第5局差點締造劇本式的時刻，他擊出深遠飛球幾乎要成為追平轟，卻遭皇家外野手雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）飛身接殺，令人扼腕。

目前紅襪戰績為64勝52敗，接下來將展開西岸客場之旅，周末與教士展開系列戰，而梅伊的下一場先發預計將在休士頓登場，力拚反彈，梅伊強調，「重點在於做出調整，我會準備好下一場比賽。」

關鍵字： MLB波士頓紅襪梅伊

【有這樣的姊姊幾點回家？】姊把史萊姆巨大泡泡吹破...整片飛弟臉上

