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「沒有不開心！」威能帝不糾結逆轉失敗　今年表現更殺靠一關鍵

▲▼ 中職威能帝退場時與中信兄弟擊出全場首安的王威晨握手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲中職威能帝退場時與中信兄弟擊出全場首安的王威晨握手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿洋投威能帝上周六對中信兄弟燃燒121球投了8.1局，退場後，球團最終遭到逆轉。他今日於賽前接受媒體採訪，直言儘管9局下遭遇逆轉，但自己並不會對失敗感到不開心，「這是棒球比賽的一部分。」

威能帝此戰7局才被王威晨敲出第一支安打，最終先發8.1局用121球狂飆14K，失掉3分，其中2分責失無關勝敗。

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退場後，威能帝被轉播畫面拍到毛巾遮住臉，顯得有些失落。總教練古久保健二隔日表示，威能帝投得相當精彩，對於球隊沒有辦法拿下勝利，身為總教練，必須承擔責任。

經過幾天沈澱，威能帝今天展笑顏迎接全新的一天。回想這一場，他表示，其實沒有到不開心，「我的狀況很好，投到了8局，只是有些狀況，運氣沒有站在這邊。」

他強調，不會糾結於這場比賽的結果，「這是棒球比賽的一部分，沒有什麼好可惜的。」

當時是否是自己想要上場續投第9局，威能帝沒有過多透露，只簡單說道，「大家都想為團隊爭取最好的成績，目標是一致的。」

▲▼ 中職威能帝。（圖／記者李毓康攝）

▲威能帝。（圖／記者李毓康攝）

威能帝的好投獲得對手稱讚，不過比起這一場，更讓他難忘的是2023年台灣大賽第5戰交手味全龍那一役。

當時威能帝投了8局未失分，並以13次三振創下聯盟總冠軍賽單場最多三振紀錄，他直言，「這一場，我印象比較深刻。」

他也表示，自己今年的K/9值比去年還要好，主要是因為滑球的運用更加得心應手，「我有做一些調整，本來直球就不錯，但也不能光靠直球，所以今年開始比較倚賴滑球，開季時還丟得沒這麼好，最近有越來越好了。」

有趣的是，王威晨在7局從威能帝手中敲出全場第一安後，和威能帝的握手致意成為另類焦點。

對此威能帝笑說，「他跟我說Good job、Good job！我也回他You too、You too！」他表示，面對這樣強大的陣容，自己其實沒有太多犯錯的空間。

關鍵字： 中職樂天桃猿威能帝運動比賽

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