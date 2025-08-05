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中華男籃6日凌晨迎亞洲盃首戰　強碰宿敵菲律賓拚晉級先機

▲瓊斯盃中華藍隊劉錚。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華男籃核心主力劉錚。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

2025年FIBA亞洲盃男籃賽5日在沙烏地阿拉伯吉達正式點燃戰火，中華男籃將於台灣時間6日凌晨迎來小組賽首戰，對手是「老對手」菲律賓，此役被視為D組晉級情勢的關鍵戰役，雙方過去共在FIBA賽場交手過7次，中華隊僅拿下2勝。

中華隊本屆由義大利籍主帥圖奇領軍，陣容堪稱近年最完整。包含旅CBA三將劉錚、陳盈駿、林庭謙，搭配「賀家兄弟」賀丹、賀博，加上歸隊的胡瓏貿、馬建豪、曾祥鈞與年輕控衛高錦瑋，12人已於3日抵達吉達。

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D組被譽為「死亡之組」，中華隊與菲律賓、伊拉克、上屆季軍紐西蘭同組。根據賽制，4隊將進行單循環預賽，每組第1名直接晉級8強，第2與第3名需進行附加賽爭奪8強門票。

▲▼亞洲盃籃球賽開打在即，中華男公布最終12人名單並展開積極練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華男籃高錦偉、胡瓏貿。（圖／記者湯興漢攝）

根據FIBA官網賽前分析，台菲對決是本屆D組「必看」焦點。雙方近期在亞洲盃資格賽才有交手紀錄，當時中華隊靠兩屆PLG年度MVP盧峻翔終場前關鍵三分獲勝，終結對戰3連敗。歷史對戰方面，兩隊在FIBA賽事共交手7次，中華隊僅拿下2勝。

菲律賓本屆由經驗豐富的教頭寇恩執教，帶領由PBA與多名國際戰將組成的堅強陣容，戰力不容小覷。寇恩日前受訪時明言，對上台灣會全力以赴，尤其這次中華隊多了賀家兄弟助拳，陣容比上次交手時更加完整。

▲▼亞洲盃籃球賽開打在即，中華男公布最終12人名單並展開積極練球。（圖／記者湯興漢攝）

▲賀家兄弟此次也代表中華男籃出征亞洲盃，圖為賀博。（圖／記者湯興漢攝）

除了菲律賓，中華隊接下來將於8月7日對上伊拉克，9日迎戰勁敵紐西蘭。伊拉克世界排名第94，這是他們隊史第5次的亞洲盃之旅，也是首次與中華隊在FIBA賽事交手，陣中有2017年瓊斯盃來台參賽的歸化球員梅菲爾德（DeMario Mayfield）；紐西蘭則是上屆銅牌得主，世界排名第22，也是難纏的對手。

本屆亞洲盃共16隊參賽，爭奪亞洲籃壇最高榮耀。中華男籃世界排名第75，目標是突破2022年未能晉級8強的遺憾，在D組殺出重圍，重返亞洲列強之列。首戰菲律賓，既是復仇的戰場，也是走向8強的重要起點。

關鍵字： 籃球FIBA亞洲盃中華男籃菲律賓男籃劉錚陳盈駿林庭謙圖奇賀丹賀博

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