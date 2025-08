太空人打線終於醒了！　單局海灌5分痛宰馬林魚

▲太空人打線復甦。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

休士頓太空人打線在今(5)日比賽第4局大爆發,單局灌進5分,終場以8比2擊敗邁阿密馬林魚,拿下系列賽首勝。此役他們成功突破對方王牌阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara),一掃上周的得分低靡。

太空人先發投手亞歷山大(Jason Alexander)今日表現穩健,投6局無失分,僅被敲2安,還在第6局化解滿壘危機,儘管接替的左投金恩(Bryan King)在第7局遭遇亂流,連續被薩諾哈(Javier Sanoja)與希爾(Derek Hill)敲出代打全壘打,但無礙勝局。

Javier Sanoja has homered three times in his last six at-bats. He went deep in front of his idol Jose Altuve. #Marlins pic.twitter.com/BUvXZbqkFl — Christina De Nicola (@CDeNicola13) August 5, 2025

Derek Hill - Miami Marlins (3)

pic.twitter.com/R0qCcMxtD6 — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 5, 2025

太空人前役對波士頓紅襪系列賽整體得分僅5分,當時得點圈18打數只敲2安;但本場戰況大不同,全隊得點圈12打數敲出6安,9位先發打者除崔梅爾(Taylor Trammell)外皆有安打或打點進帳。

面對開局3局完美壓制的馬林魚王牌阿爾坎塔拉,太空人第4局開啟攻勢,連續7打席有6人敲安,包含桑奇斯(Jesús Sánchez)的適時二壘安打、柯瑞亞(Carlos Correa)帶有打點的安打,以及迪亞茲(Yainer Diaz)的2分打點二壘安打,單局灌進5分奠定勝基。

Jesús Sánchez knocks in the first run of the game against his former team. pic.twitter.com/gUmpJ0MYa6 — MLB (@MLB) August 4, 2025

Carlos Correa has an .815 OPS when batting 4th this season



pic.twitter.com/bUuUB8MDu0 — Astros Josh (@AstrosJosh) August 5, 2025