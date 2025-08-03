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羅戈參戰「我不是歌手」　盼用拉丁金曲展現文化魅力

▲▼許基宏、羅戈、陳俊秀。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟年度最受矚目的大型K歌主題日活動《CHANNEL B vol.2》，今天（3日）賽後將迎來備受象迷喜愛的第十二屆《我不是歌手》，球員們將放下球棒、拿起麥克風，帶來一場全場目不轉睛的週末音樂祭。身為話題焦點之一的洋投羅戈，也在賽前受訪中大方分享此次表演的心情與準備過程。

談到此次演唱曲目，羅戈語帶驕傲表示：「今天要唱的這首歌，是為了讓大家更認識我們拉丁文化，這首歌在我們國家很有代表性，每當派對氣氛嗨到一定程度，就一定會播出，幾乎所有拉丁人都會唱，對我們來說就像國歌一樣。」

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儘管不是專業歌手，但羅戈對表演抱持輕鬆態度，他直言：「我今天上去就是為了享受這次活動，畢竟我們不是專業歌手，上去就是好好玩、好好享受。」

談及備戰狀況，他坦言正式的練習時間並不多：「今天早上彩排才是第一次在現場拿麥克風練習，不過之前在重訓時也練了好幾次啦。」

被問到隊內誰最會唱歌，羅戈毫不猶豫點名吳俊偉；至於自己是否愛唱歌？他笑說：「沒有說特別喜歡，但偶爾會試著去唱，重訓的時候也會放歌。」

首次在台北大巨蛋這樣的大型場地演唱，羅戈也難掩興奮之情：「真的很特別，尤其是在這麼多人面前唱歌，不過我們有信心會贏的！」

近期羅戈刮掉一貫的鬍鬚造型，引發不少討論，他笑說：「真的太熱了啦，才會想把鬍子剃掉，」但其實他也偷偷透露太太的偏好：「我老婆比較喜歡我留長鬍子啦，老婆喜歡最重要！」羅戈最後說。

關鍵字： 中信兄弟羅戈

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