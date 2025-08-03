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鄧愷威大聯盟初先發吞敗　巨人主帥：還會有第2次先發機會

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人今（3日）推出台灣旅美投手鄧愷威先發對戰紐約大都會，這是鄧愷威生涯首次在大聯盟掛帥先發，最終他主投3.1局失5分退場吞首敗；賽後巨人主帥梅爾文（Bob Melvin）提及，鄧愷威一開始太緊張，也說他應該還會有繼續先發出賽的機會。

鄧愷威在大聯盟首次先發就碰上火力兇猛的大都會，開賽他對尼莫（Brandon Nimmo）投出觸身球，隨後又將左右開弓強打林多（Francisco Lindor）奉送四壞上壘，雖然成功三振索托（Juan Soto），但他面對阿隆索（Pete Alonso）時挨轟三分砲。

對於首局亂流，梅爾文認為：「很顯然一開始可能太緊張了，」不過接下來鄧愷威在2至3局一度連續解決6名打者，直到4局下面對穆林斯（Cedric Mullins）才被敲出安打，接著穆林斯盜上二壘，加上保送貝提（Brett Baty）形成危機，教練團決定將鄧愷威換下，由蓋吉（Matt Gage）接手投球。

此時大都會趁勢展開攻勢，尼莫擊出安打，林多突襲短打建功，大都會單局添得2分，5比4要回領先。

對此梅爾文說：「第1局遇到了一些問題，但接下來恢復得很好，後面幾局投得好多了，本來就打算是投2輪，然後用左投對上前段打線。」

鄧愷威此戰主投3.1局，用球數67球、其中44球為好球，被敲4支安打、失5分，另有3次保送與4次三振，退場時防禦率為13.50，球速最快153公里，吞大聯盟首敗。

賽後被問到鄧愷威是否還有下次先發機會，梅爾文最後說，以目前投手狀態來看，應該是會有。

關鍵字： 舊金山巨人鄧愷威

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