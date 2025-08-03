大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

記者鄒鎮宇／綜合報導

中信兄弟1日在大巨蛋對上樂天桃猿，最後逆轉以7比5奪下系列賽首勝。途中，導播補捉到一名外型亮麗的正妹，立刻引來主持人稱讚「漂亮的女球迷」。然而，球迷們看到畫面立刻笑出來，紛紛要主持人去看眼科。

影片中，導播將畫面定格在觀眾席一名棕色長髮的女子身上，主持人見狀便開始互動，「做一個小愛心，我們漂亮的女球迷，最需要你的示範，沒關係，先送我們一個美麗的笑」，然而球迷一眼就認出，該名正妹是隸屬中信兄弟啦啦隊的成員夏蕾。

▲夏蕾發現自己被稱為女球迷，一時之間反應不過來。（圖／翻攝Twitch＠中信兄弟官方頻道）



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夏蕾起初沒發現自己被拍到，驚覺後立刻轉頭看向攝影機說話，口型可以推測是「幹嘛！」接著害羞地遮住自己的臉，並配合主持人比愛心、拋媚眼及送飛吻。

該片段曝光後網友紛紛留言，「漂亮女球迷示範」、「對！我在現場想說這不是夏蕾嗎？結果大昌（主持人）一副不認識的台詞讓我以為我認錯人」、「主持很難的，如果認錯人更尷尬，如果不確定，就當沒認出來，也不算播放事故，但叫錯人，應該就變播放事故了」、「昨天在看轉播，想說為什麼要特別說她是觀眾」、「剛剛還在想，好像夏蕾喔」。

▼中信兄弟啦啦隊的成員夏蕾。（圖／翻攝abby28920）

