運動雲

>

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

在 Threads 查看

記者鄒鎮宇／綜合報導

中信兄弟1日在大巨蛋對上樂天桃猿，最後逆轉以7比5奪下系列賽首勝。途中，導播補捉到一名外型亮麗的正妹，立刻引來主持人稱讚「漂亮的女球迷」。然而，球迷們看到畫面立刻笑出來，紛紛要主持人去看眼科。

影片中，導播將畫面定格在觀眾席一名棕色長髮的女子身上，主持人見狀便開始互動，「做一個小愛心，我們漂亮的女球迷，最需要你的示範，沒關係，先送我們一個美麗的笑」，然而球迷一眼就認出，該名正妹是隸屬中信兄弟啦啦隊的成員夏蕾。

▲▼大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科。（圖／翻攝Twitch＠中信兄弟官方頻道）

▲夏蕾發現自己被稱為女球迷，一時之間反應不過來。（圖／翻攝Twitch＠中信兄弟官方頻道）

[廣告]請繼續往下閱讀...

夏蕾起初沒發現自己被拍到，驚覺後立刻轉頭看向攝影機說話，口型可以推測是「幹嘛！」接著害羞地遮住自己的臉，並配合主持人比愛心、拋媚眼及送飛吻。

該片段曝光後網友紛紛留言，「漂亮女球迷示範」、「對！我在現場想說這不是夏蕾嗎？結果大昌（主持人）一副不認識的台詞讓我以為我認錯人」、「主持很難的，如果認錯人更尷尬，如果不確定，就當沒認出來，也不算播放事故，但叫錯人，應該就變播放事故了」、「昨天在看轉播，想說為什麼要特別說她是觀眾」、「剛剛還在想，好像夏蕾喔」。

▼中信兄弟啦啦隊的成員夏蕾。（圖／翻攝abby28920）

▲▼大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科。（圖／翻攝abby28920）

▲▼大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科。（圖／翻攝abby28920）

▲▼大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科。（圖／翻攝abby28920）

▲▼大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科。（圖／翻攝abby28920）

關鍵字： 球迷笑翻互動夏蕾驚喜

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

ITZY助陣+百萬象迷熱情　台北大巨蛋4萬人再度爆滿！

ITZY助陣+百萬象迷熱情　台北大巨蛋4萬人再度爆滿！

林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

辜仲諒頒冠軍戒激勵兄弟　與江坤宇握手笑喊：好多錢喔

王威晨破威能帝無安打　場上擊掌喊「Nice job」兩人都笑了

王威晨破威能帝無安打　場上擊掌喊「Nice job」兩人都笑了

NBA金童唐西奇3年49億與湖人續約　宣布捐出1.4億助77位小將追夢

NBA金童唐西奇3年49億與湖人續約　宣布捐出1.4億助77位小將追夢

飛力獅穩坐防禦率榜第一　指甲問題改善後讓餅總很安心

飛力獅穩坐防禦率榜第一　指甲問題改善後讓餅總很安心

台南暴雨淹水

熱門新聞

U12世界盃／台灣激戰9局灌7分11:5對韓零失手！兩隊明天繼續爭銅牌

U12世界盃／美國8比0完封日本連3年闖冠軍戰！台灣確定只能打銅牌戰

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

ITZY助陣+百萬象迷熱情　台北大巨蛋4萬人再度爆滿！

林昱珉0.1局失7分寫旅美最慘一役　鄭宗哲、龍仔同場較勁

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣明打銅牌戰！對韓國零失手

2美國連3年闖決賽！台灣只能打銅牌戰

3兄弟奪1900勝　平野惠一點名3功臣

4台北大巨蛋4萬人再度爆滿！

5林昱珉0.1局失7分被打爆　寫旅美最慘

最新新聞

1NBA金童唐西奇3年49億與湖人續約

2大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻

3兄弟奪1900勝　平野惠一點名3功臣

4台灣明打銅牌戰！對韓國零失手

5高雄Attackers雙捷報　Formosa 7s晉級4強

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

黃韋盛單場4安奪MVP　感謝教練「像監視器一樣」時時盯著

【林襄&李多慧互掀裙擺】屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛XD

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

富邦三本柱化身OL熱舞　網友暴動：我要上班！

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366