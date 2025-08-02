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悍將27歲大齡菜鳥升一軍！王偉軒自培拚出頭盼站穩職棒

▲王偉軒。（圖／富邦悍將提供）

▲王偉軒。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／新北報導

富邦悍將昨（1日）將27歲菜鳥王偉軒升上一軍。王偉軒今年先是自行培訓加入富邦，在二軍繳出優異表現，隨後透過選秀，正式成為富邦球員。升上一軍的王偉軒，希望自己能在一軍穩定出賽，繳出好成績。

王偉軒本季在二軍後援出賽10場、11.1局，每局被上壘率0.88，防禦率0，拿下4次救援成功，是富邦二軍終結者，在二軍救援排行榜排名第3。

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日前王偉軒隨隊一軍練球2、3天，7月27日又回到二軍投球，相隔一個月才又登板投球，他說：「目前狀況都差不多，跟平常一樣。」二軍賽事由於受到颱風、雨勢影響，多場比賽取消，王偉軒表示，自己就算沒比賽，心態也不會放鬆，「在練習、心態上都維持比賽狀態。」

南華大學畢業後，王偉軒2019參加中職選秀落選，之後加入航空城、萬能科大、桃園成棒、列特博等業餘成棒隊，歷經7年的磨練，他說：「自己優點是站上投手丘能冷靜面對每次打席、對決，也能盡量減少失投球。」

「大家都很熟。」雖然才剛來到一軍，但王偉軒已經跟大家混熟，這些日子他也觀察到職棒球員跟業餘球員的不同，「職棒打者細膩度比較高，成棒的話大部分是球來就打的心態在攻擊，職棒選手很多邊邊角角都不出手。」

27歲大齡菜鳥準備在一軍賽場表現，王偉軒為自己訂下目標，「希望自己能穩定出賽，上場表現穩定，不要受傷。」

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