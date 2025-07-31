樂天KAHO斜槓YTR私下亮點曝　探班兼打工：和廉世彬變熟了

▲樂天KAHO。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天女孩日籍成員KAHO（高橋佳帆）近來經營個人YouTube頻道，內容涵蓋應援活動、幕後花絮與生活點滴，展現私下真實一面。她日前上傳明星賽的影片，不僅捕捉許多與不同啦啦隊成員互動的瞬間，畫面中她雖然以日文表達，卻全程搭配中文字幕。

KAHO表示：「影片中的中文字幕都是我自己加的。雖然有點辛苦，但對我來說是很好的學習機會。」也讓粉絲大讚她的用心和努力。

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KAHO的「高橋佳帆」YouTube頻道自2024年11月創立，於2025年3月起穩定更新，目前已累積14支影片，訂閱人數近2萬。從企劃、拍攝、剪輯到上字幕全由她親力親為，KAHO分享：「如果我能整天專心剪輯的話，大約3天可以完成一部片。但因為我還有其他工作，所以會利用空檔時間慢慢剪輯，目標是一週更新一次。」

▲樂天KAHO。（圖／樂天桃猿提供）



明星賽期間，KAHO除參與開場舞表演，也藉由拍攝機會與來自不同球隊的啦啦隊成員交流。她特別開心能見到同樣來自日本的Chihiro、Nozomi與桃子，「能在空閒時間用日文聊天，讓我覺得非常新鮮，也很開心。」她提到自己與Chihiro和Nozomi交情深厚，時常一起拍片聊天，而對於中信兄弟的桃子則充滿期待，「我有預感我們會變得很親近，我也希望大家一起互相支持、努力。」

除了舞台演出與交流互動，KAHO也特地到樂天三本柱開設的快閃店「好厝邊」探班，也親自體驗「打工」樂趣。KAHO笑說，「最近我和廉世彬變比較熟，我們會用簡單的英文交流。她總是很開朗，常常主動跟我說話，我很喜歡她。」



談到今年6月來台滿一週年，KAHO感性回憶，「今年6月在球場上進行個人演出，那時拍攝了幕後花絮上傳到YouTube，收到了很多鼓勵的留言，看到那些溫暖的話語，我忍不住流下了眼淚。真的很謝謝大家的支持。」她也訂下頻道目標：「年底前突破訂閱人數5萬人！我會繼續努力製作讓大家開心的影片！」

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