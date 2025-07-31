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樂天KAHO斜槓YTR私下亮點曝　探班兼打工：和廉世彬變熟了

▲樂天KAHO。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天KAHO。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天女孩日籍成員KAHO（高橋佳帆）近來經營個人YouTube頻道，內容涵蓋應援活動、幕後花絮與生活點滴，展現私下真實一面。她日前上傳明星賽的影片，不僅捕捉許多與不同啦啦隊成員互動的瞬間，畫面中她雖然以日文表達，卻全程搭配中文字幕。

KAHO表示：「影片中的中文字幕都是我自己加的。雖然有點辛苦，但對我來說是很好的學習機會。」也讓粉絲大讚她的用心和努力。

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KAHO的「高橋佳帆」YouTube頻道自2024年11月創立，於2025年3月起穩定更新，目前已累積14支影片，訂閱人數近2萬。從企劃、拍攝、剪輯到上字幕全由她親力親為，KAHO分享：「如果我能整天專心剪輯的話，大約3天可以完成一部片。但因為我還有其他工作，所以會利用空檔時間慢慢剪輯，目標是一週更新一次。」

▲樂天KAHO。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天KAHO。（圖／樂天桃猿提供）

明星賽期間，KAHO除參與開場舞表演，也藉由拍攝機會與來自不同球隊的啦啦隊成員交流。她特別開心能見到同樣來自日本的Chihiro、Nozomi與桃子，「能在空閒時間用日文聊天，讓我覺得非常新鮮，也很開心。」她提到自己與Chihiro和Nozomi交情深厚，時常一起拍片聊天，而對於中信兄弟的桃子則充滿期待，「我有預感我們會變得很親近，我也希望大家一起互相支持、努力。」

除了舞台演出與交流互動，KAHO也特地到樂天三本柱開設的快閃店「好厝邊」探班，也親自體驗「打工」樂趣。KAHO笑說，「最近我和廉世彬變比較熟，我們會用簡單的英文交流。她總是很開朗，常常主動跟我說話，我很喜歡她。」

談到今年6月來台滿一週年，KAHO感性回憶，「今年6月在球場上進行個人演出，那時拍攝了幕後花絮上傳到YouTube，收到了很多鼓勵的留言，看到那些溫暖的話語，我忍不住流下了眼淚。真的很謝謝大家的支持。」她也訂下頻道目標：「年底前突破訂閱人數5萬人！我會繼續努力製作讓大家開心的影片！」

即將到來的Rakuten Monkeys年度跨界主題日「響樂趴」8月9日、10日登場，首度移師台北大巨蛋舉辦，成為台灣職棒史及音樂史上首次在台北大巨蛋導入完整古典交響演出。活動邀請「鋼琴女神」李元玲、小提琴家陳依萱、大提琴家陳南呈和靈魂女聲9m88等知名音樂家演出，為球迷呈現視覺與聽覺兼具的觀賽盛宴。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒

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