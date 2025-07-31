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U12世界盃／三連霸起手式！瓦拉德斯開轟領軍　美國7比1大勝墨西哥

▲▼ U12美國隊 。（圖／棒協提供）

▲U12美國隊。（圖／棒協提供）

記者胡冠辰／綜合報導

第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（31日）展開複賽，尋求三連霸的美國隊在首戰展現強大火力，重砲瓦拉德斯（Kristian Valadez）5局上轟出一發奠定勝基的3分全壘打，最終美國7比1擊敗墨西哥，搶下複賽開門紅。

墨西哥雖率先發動攻勢，第3棒捕手加西奧（Gaston Gaxiola）在首局炸裂左外野陽春彈率隊先馳得點；然而，美國隊在經過前2局的觀察與適應後，於第3局展開反攻。

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該局由Russell McGee率先敲安，隨後Nolan Hatch點向三壘方向，迫使墨西哥內野傳球失誤，McGee藉此一口氣跑回本壘扳平比分，Hatch也趁隙站上三壘；下一棒Christopher Chikodroff擊出滾地球，雖墨西哥內野選擇封殺本壘，但未能阻止失分，美國順勢以2比1逆轉。

戰局膠著至5局上，美國再度組織攻勢，Hatch與Chikodroff接連獲保送後，墨西哥更換Jose Romano登板，未料他登場首球即遭Valadez逮中，轟出中外野3分砲，比分瞬間拉開至5比1，亦成為比賽勝負的分水嶺。

6局上，美國延續攻勢，Jaxon Spray敲安後，隨著捕逸與觸身球，美國再次製造得點契機；Jack Carson適時擊出深遠長打，一棒再添2分，將比數擴大至7比1，直至終場。

關鍵字： U12世界盃美國墨西哥

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