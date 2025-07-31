湖人2020年總冠軍含金量遭圈內人質疑　莫雷：註定被畫上星號

▲詹姆斯與戴維斯在2020年並肩作戰，成為湖人奪冠關鍵雙核。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人2020年於「泡泡園區」奪冠一度被誇讚為逆境之作，但時隔5年，七六人籃球事務總裁莫雷（Daryl Morey）卻坦言，NBA圈內不少人私下認為這座冠軍「不夠格」，掀起外界對該冠軍含金量的再度討論。

2020年因COVID-19疫情爆發，NBA將季後賽集中在佛州迪士尼閉門進行，沒有球迷、沒有主場優勢，形成極不尋常的比賽環境。莫雷近日接受《The Athletic》訪問時指出，「幾乎每個我聊過的人都認為，那不是一座真正意義上的冠軍。」

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莫雷直言，「聯盟當時面對疫情展現的應變與領導力值得肯定，但那年的冠軍，註定會被標註上星號。」不過曾在休士頓任職多年的他也說，「如果當初是火箭奪冠，我絕對會為這份努力與堅持喝采，也會將它視為一座真正的冠軍。」

▲莫雷坦言圈內不少人認為泡泡賽季冠軍「不夠格」。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，從戰力來看，湖人當年仍有極高爭冠實力。他們在2019-20年賽季繳出52勝19敗的西區最佳戰績，季後賽更一路過關斬將奪冠，陣中擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）雙星坐鎮，加上卡魯索（Alex Caruso）、朗多（Rajon Rondo）、庫茲馬（Kyle Kuzma）等實用綠葉支援。

儘管2020年總冠軍的誕生背景極不尋常，但它依然是湖人隊史的第17座冠軍。莫雷的言論或許會掀起話題，但並不影響湖人球迷對這段奪冠旅程的珍惜與認同。