大谷翔平預計下周四主場登板！　羅伯斯推測痙攣原因

▲大谷翔平預計下周四再度登板。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（31）日賽後受訪時，進一步說明大谷翔平提前退場的身體狀況，他表示大谷當時出現「痙攣、股關節緊繃」的情形，並推測為濕氣影響所致。不過他也樂觀看待大谷下一次登板，目前預訂為下周四，「應該沒問題」。

大谷本場以「第2棒、投手兼指定打擊」身分先發出戰，投至第4局開局突現亂流，總計3局共投51球，被敲5安、失2分，出現2次暴投、2次保送，最終因右臀部痙攣退場，連續2場未有安打。

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羅伯斯賽後坦言，「雖然不完全清楚情況，但今天他確實有痙攣，也有股關節緊繃的狀況，這些都有影響到他的投球。」他進一步說，「我看到他拍打自己的髖部，試圖放鬆肌肉，具體從什麼時候開始的不知道，但他自己說可能是濕氣導致。」

▲羅伯斯注意到大谷翔平在賽中拍打髖部、放鬆肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

至於痙攣是否影響打擊，羅伯斯表示難以評估，「但他打了5個打席，看得出來他想堅持下去。」

針對大谷的下一場登板，羅伯斯透露預計安排在當地時間下周三（台灣時間下周四）於主場登板，「有一個禮拜的休息，地點又在主場，濕氣問題應該也不大，我想他是可以出賽的。」