國王「加碼」首輪籤搶庫明加　不願放走兩愛將難讓勇士點頭

On Jonathan Kuminga declining the Warriors' free agent offers and what comes next for NBA Today with @malika_andrews and @anthonyVslater: pic.twitter.com/d4I9qmgB2k — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2025

記者游郁香／綜合報導

沙加緬度國王持續積極爭取勇士大物庫明加（Jonathan Kuminga），據傳最新報價中已加入首輪選秀權與輪替戰力，但由於該籤附有保護條款，勇士態度依舊強硬，堅持只接受「無保護」首輪籤，使雙方難達共識。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王已修正報價內容，提出包含一枚受保護的首輪籤與一名即戰力球員的交易包裹。不過勇士對條件要求明確，僅願接受「無保護」首輪選秀權，讓談判再度卡關。

鳳凰城太陽則無可交易的首輪籤，其報價預料僅能以輪替球員與多枚次輪籤為主。查拉尼亞指出，勇士同時強調不願吞下「爛合約」，也拒絕只換來潛力不如庫明加的球員。

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▲國王積極追求庫明加，勇士堅持索回無保護首輪籤，談判陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，國王先前曾提出以卡特（Devin Carter）、沙里奇（Dario Šarić）與兩枚次輪籤為籌碼，但未能打動勇士。

《沙加緬度蜂報》也透露，國王方面已表明莫瑞（Keegan Murray）與艾利斯（Keon Ellis）兩位年輕戰力「不列入談判」。莫瑞是攻守兼備的潛力鋒線，艾利斯則是陣中防守主力，在沙加緬度皆擁有高人氣與長遠培養價值。

儘管22歲的庫明加上季場均能砍15.3分、4.6籃板與2.2助攻，但因生涯三分命中率僅33.2%，讓部分重視空間的球隊略感猶豫。目前距離他接受790萬美元合格報價的截止日10月1日，仍有約兩個月時間，這場博弈預料將持續延燒。