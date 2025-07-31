快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平於台灣時間31日對戰辛辛那提紅人的比賽中，以「第二棒、投手兼指定打擊」身份先發上陣，然而在第4局投球時突現異常狀況，最終總計主投3局、失2分後緊急退場，疑似出現身體不適或傷勢，令球迷與球隊高度關注其狀況。

These were Shohei Ohtani's last six pitches before he came out of the game with a trainer pic.twitter.com/yp38l0dnDy [廣告]請繼續往下閱讀... July 31, 2025

這是大谷自二刀流復出後的第7次登板，首局面對前道奇隊友拉克斯（Gavin Lux）即被敲出左外野二壘安打，隨後克魯茲（Elly De La Cruz）擊出適時安打，紅人1比0先馳得點。

第2局大谷翔平面臨得點圈危機，但他靠三振及隊友守備壓制對手得分，第3局大谷則僅用8球完美解決紅人中心打線，展現頂尖控制力。

Shohei Ohtani has left his start in the middle of an at-bat after throwing six consecutive balls, two of which were yanked fastballs that were wild pitches. pic.twitter.com/2sR6Tt3W0Y — Jeff Passan (@JeffPassan) July 31, 2025

比賽進入第4局後，大谷投球卻突然出現明顯失控，先是遭馬爾特（Noelvi Marte）擊出強襲內野安打，隨後接連2球暴投將跑者推上三壘，接著再保送史蒂文森（Tyler Stephenson），面對史蒂爾（Spencer Steer）也連投2顆壞球；此時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）立即與隊醫、翻譯上場，並宣布將大谷退場。

大谷本場共投51球（本季最多），被敲5安打、失2分、投出1保送與4次三振，最快球速為101英哩（約163公里）。