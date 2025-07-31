運動雲

>

庫明加想替國王打球！再拒勇士2年13億合約　灣區強硬不放人

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加拒絕勇士2年報價，雙方談判陷僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與22歲大物庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判陷入僵局，《ESPN》最新報導指出，灣區近日提出2年4500萬美元（約13.4億台幣）報價，但堅持第2年為球隊選項且要求放棄交易否決權，遭庫明加拒絕。勇士對國王與太陽提出的「先簽後換」條件毫無興趣，已正式關閉交易談判通道，堅持留人。

庫明加經紀人透納（Aaron Turner）曾在夏季聯賽向勇士提出3年8200萬美元（約24.4億台幣）的替代方案，並設計薪資架構避免球隊踩到第2層上限。不過勇士方面不為所動，堅守「短約＋交易彈性」思維，不願讓出主導權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

庫明加團隊則積極與太陽、國王接觸，傳出雙方談判進度良好，開出最高達4年近9000萬美元（約26.8億台幣）的報價，且包含球員選項。庫明加認為這代表更多尊重、明確角色與先發保證，遠優於勇士過去4季給予的定位，傳出他傾向轉戰沙加緬度。

▲▼勇士前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王與太陽積極爭取庫明加，傳開出4年近9000萬美元長約。（圖／達志影像／美聯社）

另一位記者史雷特（Anthony Slater）強調，勇士高層近幾日態度明確，「這是受限自由球員，不是完全自由球員」，意味球隊握有最終決定權。他們提出的2年報價具備交易彈性，可在明年1月15日後操作交易，勇士也認為起薪2170萬美元高於他隊，更具吸引力。

儘管如此，庫明加對於讓出「交易否決權」相當抗拒，並考慮接受一年730萬美元的合格報價，明年夏天以「完全自由球員」身份進入市場。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士關閉先簽後換討論，明言庫明加將隨隊展開新賽季。（圖／達志影像／美聯社）

在與太陽、國王的談判無果後，勇士表明所有「先簽後換」交易已喊卡，並認定庫明加將續留陣中展開2025-26賽季。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，「雙方現在僵持不下，但庫明加對自己非常有信心。」

庫明加上季繳出場均15.3分、4.6籃板，三分命中率僅30.5%，他已在社群媒體發文表態「相信自己」，顯示他願意為長遠自主權，押上一年的財務風險。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan Kuminga

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

從0轟到6轟！林政華本季長打火力爆發：揮棒更完整收到效果

從0轟到6轟！林政華本季長打火力爆發：揮棒更完整收到效果

洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

洋基補強外野戰力　外野手斯雷特加盟助戰季後賽衝刺

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

熱門新聞

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／大谷翔平今季最長先發卻提前退場　連續暴投引發傷勢疑慮

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅遭闖！3賊翻牆闖空門　警追捕中

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

2大谷翔平先發提前退場！

3即／山本由伸豪宅傳竊案！3賊翻牆闖空門

4快訊／兄弟、台鋼板凳清空

5假日哥哈勒戴：楊瀚森表現像超級巨星

最新新聞

1帕達克6局好投　老虎7比2退響尾蛇

2庫明加再拒勇士2年約　灣區強硬不放人

3大谷翔平先發提前退場！

4達比修有達成日美通算204勝

5拜仁慕尼黑簽下哥倫比亞國腳迪亞斯

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366