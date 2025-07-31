庫明加想替國王打球！再拒勇士2年13億合約　灣區強硬不放人

▲庫明加拒絕勇士2年報價，雙方談判陷僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與22歲大物庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判陷入僵局，《ESPN》最新報導指出，灣區近日提出2年4500萬美元（約13.4億台幣）報價，但堅持第2年為球隊選項且要求放棄交易否決權，遭庫明加拒絕。勇士對國王與太陽提出的「先簽後換」條件毫無興趣，已正式關閉交易談判通道，堅持留人。

庫明加經紀人透納（Aaron Turner）曾在夏季聯賽向勇士提出3年8200萬美元（約24.4億台幣）的替代方案，並設計薪資架構避免球隊踩到第2層上限。不過勇士方面不為所動，堅守「短約＋交易彈性」思維，不願讓出主導權。

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庫明加團隊則積極與太陽、國王接觸，傳出雙方談判進度良好，開出最高達4年近9000萬美元（約26.8億台幣）的報價，且包含球員選項。庫明加認為這代表更多尊重、明確角色與先發保證，遠優於勇士過去4季給予的定位，傳出他傾向轉戰沙加緬度。

▲國王與太陽積極爭取庫明加，傳開出4年近9000萬美元長約。（圖／達志影像／美聯社）

另一位記者史雷特（Anthony Slater）強調，勇士高層近幾日態度明確，「這是受限自由球員，不是完全自由球員」，意味球隊握有最終決定權。他們提出的2年報價具備交易彈性，可在明年1月15日後操作交易，勇士也認為起薪2170萬美元高於他隊，更具吸引力。

儘管如此，庫明加對於讓出「交易否決權」相當抗拒，並考慮接受一年730萬美元的合格報價，明年夏天以「完全自由球員」身份進入市場。

▲勇士關閉先簽後換討論，明言庫明加將隨隊展開新賽季。（圖／達志影像／美聯社）

在與太陽、國王的談判無果後，勇士表明所有「先簽後換」交易已喊卡，並認定庫明加將續留陣中展開2025-26賽季。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，「雙方現在僵持不下，但庫明加對自己非常有信心。」

庫明加上季繳出場均15.3分、4.6籃板，三分命中率僅30.5%，他已在社群媒體發文表態「相信自己」，顯示他願意為長遠自主權，押上一年的財務風險。