快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅傳竊案！3賊翻牆闖空門　警追緝中

▲山本由伸。(圖/達志影像/美聯社)

記者閔文昱/綜合報導

美國時間7月30日清晨,洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸位於好萊塢山莊的住處驚傳遭遇入室竊盜未遂。據當地警方表示,當日約清晨5時至5時30分之間,有3名嫌犯翻越後院圍牆,砸破後門玻璃企圖闖入,但最終未能進入屋內,現場無任何財物損失。

根據《FOX 11》、《TMZ》等外媒報導,案發當時,山本並未在家,因道奇隊正在辛辛那提與紅人隊進行系列賽。不過屋內有工作人員居住,當嫌犯行動時屋內突然亮起燈光,3人疑似因此受到驚嚇而倉皇逃離,屋內人員立即通報私人保全,保全再轉報警方。警方目前已取得監視器畫面,但尚未逮捕任何嫌犯。

