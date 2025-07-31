快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅傳竊案！3賊翻牆闖空門　警追緝中

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國時間7月30日清晨，洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸位於好萊塢山莊的住處驚傳遭遇入室竊盜未遂。據當地警方表示，當日約清晨5時至5時30分之間，有3名嫌犯翻越後院圍牆，砸破後門玻璃企圖闖入，但最終未能進入屋內，現場無任何財物損失。

根據《FOX 11》、《TMZ》等外媒報導，案發當時，山本並未在家，因道奇隊正在辛辛那提與紅人隊進行系列賽。不過屋內有工作人員居住，當嫌犯行動時屋內突然亮起燈光，3人疑似因此受到驚嚇而倉皇逃離，屋內人員立即通報私人保全，保全再轉報警方。警方目前已取得監視器畫面，但尚未逮捕任何嫌犯。

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報導指出，嫌犯包括一名白人男性，當時除破壞玻璃門，還疑似砸碎多扇窗戶，目前洛杉磯警局已展開調查。事實上，這起事件是近期職業運動員住宅接連遭遇竊案的最新一樁。包括道奇球星麥克斯·蒙西（Max Muncy）、弗萊迪·弗里曼（Freddie Freeman）與LAFC球員奧利弗·吉魯（Olivier Giroud）等人過去一年皆有類似遭遇。

FBI早在去年12月就曾警告職業運動聯盟，選手應避免在社群媒體過度曝光高價財物，否則恐成為竊賊目標。此次山本遭遇未遂竊案，正值他表現亮眼的一季，本季他已繳出9勝7敗、防禦率2.63的成績，更剛在周一對紅人隊之戰投出7局9次三振、無失分佳績。