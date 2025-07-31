運動雲

>

快訊／道奇王牌「山本由伸」豪宅傳竊案！3賊翻牆闖空門　警追緝中

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國時間7月30日清晨，洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸位於好萊塢山莊的住處驚傳遭遇入室竊盜未遂。據當地警方表示，當日約清晨5時至5時30分之間，有3名嫌犯翻越後院圍牆，砸破後門玻璃企圖闖入，但最終未能進入屋內，現場無任何財物損失。

根據《FOX 11》、《TMZ》等外媒報導，案發當時，山本並未在家，因道奇隊正在辛辛那提與紅人隊進行系列賽。不過屋內有工作人員居住，當嫌犯行動時屋內突然亮起燈光，3人疑似因此受到驚嚇而倉皇逃離，屋內人員立即通報私人保全，保全再轉報警方。警方目前已取得監視器畫面，但尚未逮捕任何嫌犯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，嫌犯包括一名白人男性，當時除破壞玻璃門，還疑似砸碎多扇窗戶，目前洛杉磯警局已展開調查。事實上，這起事件是近期職業運動員住宅接連遭遇竊案的最新一樁。包括道奇球星麥克斯·蒙西（Max Muncy）、弗萊迪·弗里曼（Freddie Freeman）與LAFC球員奧利弗·吉魯（Olivier Giroud）等人過去一年皆有類似遭遇。

FBI早在去年12月就曾警告職業運動聯盟，選手應避免在社群媒體過度曝光高價財物，否則恐成為竊賊目標。此次山本遭遇未遂竊案，正值他表現亮眼的一季，本季他已繳出9勝7敗、防禦率2.63的成績，更剛在周一對紅人隊之戰投出7局9次三振、無失分佳績。

關鍵字： 竊案道奇隊山本由伸FBI警告

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

從0轟到6轟！林政華本季長打火力爆發：揮棒更完整收到效果

從0轟到6轟！林政華本季長打火力爆發：揮棒更完整收到效果

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

古久保談波賽樂「3保送算還可以」　球會亂跑打者難設定

古久保談波賽樂「3保送算還可以」　球會亂跑打者難設定

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

許基宏炸裂滿貫砲火燒石萬金　兄弟4轟11比2痛宰雄鷹

許基宏炸裂滿貫砲火燒石萬金　兄弟4轟11比2痛宰雄鷹

全員開火！桃猿攻陷悍將大巨蛋城堡　林政華猛打賞助隊9比1大勝

全員開火！桃猿攻陷悍將大巨蛋城堡　林政華猛打賞助隊9比1大勝

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

熱門新聞

U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

快訊／江坤宇挨觸身球、石萬金開嗆　兄弟、台鋼板凳清空

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

從0轟到6轟！林政華本季長打火力爆發：揮棒更完整收到效果

「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

古久保談波賽樂「3保送算還可以」　球會亂跑打者難設定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U12日本爆冷遭墨西哥逆襲　中華隊以第三名晉級複賽

2快訊／兄弟、台鋼板凳清空

3林安可、陳聖平開轟！徐若熙吞第6敗

4從0轟到6轟！林政華：揮棒更完整

5涉賭疑雲　瘋狂射手畢斯利N生涯危機

最新新聞

1即／山本由伸豪宅傳竊案！3賊翻牆闖空門

2假日哥哈勒戴：楊瀚森表現像超級巨星

3柯瑞認證　讚莫蘭特是「體能怪」

4從0轟到6轟！林政華：揮棒更完整

5古久保談波賽樂「3保送算好了」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366