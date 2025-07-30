林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今（30）日火力全開，林安可首局轟出關鍵三分砲，陳聖平8局追加2分砲，率隊終場以7比1大勝味全龍，終止近期3連敗。

味全龍在首局率先由吉力吉撈・鞏冠擊出二壘長打，搶下1分。不過這也是味全全場唯一得分，之後被統一投手群有效壓制，全場僅敲出7支安打。

統一獅1局下發動反攻，林安可在兩出局、一、三壘有人時，一棒掃出中外野方向的三分全壘打，一舉逆轉戰局。七局下林佳緯擊出內野滾地球造成對方游擊手失誤，助統一再下一城。

[廣告]請繼續往下閱讀...

八局下，獅隊再度突破味全防線，加上對方游擊手又發生失誤陳聖平適時擊出2分砲，比分擴大到7：1。

此役林安可繳出4打數2安，從徐若熙手中擊出個人本季第19轟，貢獻3打點，獲選單場MVP，陳聖平同樣有繳出2安，包括本季第8轟。

投手方面，林詔恩先發5.2局僅失1分，送出6次三振，拿下勝投。中繼王鏡銘、高塩將樹與陳韻文聯手封鎖後段攻勢，讓味全無力反撲。

徐若熙主投5局用72球，被敲出5支安打，另有6次三振，因林安可全壘打失掉3分，賽後防禦率僅1.86，連同今天已經吞下6敗，自家打線給予的援護率僅2.21，為全聯盟先發投手中最低，可謂最無援的苦主。

▲林安可 。（圖／統一獅提供）