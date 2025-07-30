全員開火！桃猿攻陷悍將大巨蛋城堡　林政華猛打賞助隊9比1大勝

▲林政華。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台北報導

前一戰被李東洺封鎖的暴力猿打線，在此役全面復活，先發九人全員安打，林政華猛打賞並開轟、貢獻3打點，最終以9比1逆襲富邦悍將的大巨蛋主場。

桃猿首局便發動攻勢，陳晨威、林子偉接連敲安，林智平補上一支長打攻下1分，張閔勛擊出左外野高飛犧牲打帶有1打點。富邦教練團申請重播挑戰，認為陳真漏接，但裁判維持原判，認定是「第二動作」。

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2局上，余德龍率先安打掀起攻勢，林政華觸身球保送，兩出局後林子偉擊出德州安打，送回1分。悍將2局下則靠申皓瑋、孔念恩安打追回1分。

3局上，林泓育敲出二壘安打再度發動攻勢，張閔勛與力亞士纏鬥13球後擊出安打，幫助桃猿再添1分，以4比1領先。

6局上，林承飛敲出二壘安打，余德龍擊出滾地球並藉守備失誤上壘，林政華跑出內野安打再下1分。接著陳晨威、林智平連續安打擴大差距，力亞士退場，由廖任磊接手，卻又保送林泓育再失1分。桃猿藉悍將一連串守備亂流，單局攻下3分，將比數拉開至7比1。

9局上，第9棒林政華對上林朕呈轟出本季第6轟，令人驚艷——他生涯前三季沒有任何全壘打，本季則大爆發。

桃猿先發9人全員安打，7人有雙安以上表現，林政華猛打賞並開轟貢獻3打點，林子偉雙安進帳2打點。

本戰吸引 15,012人 進場，超越29日的13,856人，創下非假日（週二至週四）大巨蛋最多觀眾人數紀錄。