許基宏炸裂滿貫砲火燒石萬金　兄弟4轟11比2痛宰雄鷹

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟30日主場迎戰台鋼雄鷹，羅戈主投8局僅失2分，展現優質先發，全場火力猛炸4轟，包含許基宏滿貫彈，單場貢獻5打點，率隊以11比2獲勝。

台鋼1局上靠曾子祐適時安打先馳得點，3局上王博玄敲出三壘安打，接著曾子祐擊出高飛犧牲打，取得2比0領先。

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兄弟3局下展開反攻，岳東華、高宇杰、岳政華接連安打攻佔滿壘，前一戰雙響砲的許基宏再度發威，轟出滿貫砲一棒扭轉戰局。剛升格為「二寶爸」的曾頌恩也補上一發兩分彈，助兄弟反超為6比2。

石萬金單局暴失6分，遭受第二發全壘打後面對江坤宇，首球就砸中左肩，引爆兩隊休息室板凳清空，一度場面混亂。

兄弟4局下持續施壓，宋晟睿轟出兩分砲，陳俊秀緊接著演出「背靠背」開轟，將比分擴大至9比2，並將石萬金打退場。單場遭4轟，是近5年來首見，前次為2020年，當時潘威倫、米蘭達、江辰晏與江國謙皆曾有同樣經歷。

6局下兄弟再添保險分，岳政華敲出二壘安打後靠高飛犧牲打回本壘，隨後陳俊秀擊出安打並靠守備失誤進佔二壘，許基宏再補上一支右外野安打，將比數拉開至11比2。

羅戈挺過前兩局亂流後穩定壓制，全場投8局被敲5安，奪7次三振失2分，在火力援護下拿下本季第8勝。吳俊偉則於9局上完成傷後復出、首度一軍亮相。他連續解決3名打者，用13球，奪1次三振，最快球速149公里。

兄弟全場擊出10支安打，其中包含4轟，許基宏不僅打出生涯第4發滿貫砲，也是本季第2次，連續兩戰開轟，單場雙安貢獻5打點，火力爆發。

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）