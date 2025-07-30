金曲歌王開球也豪氣！呂士軒挑戰正常距離　聽黃宣建議：就投出去

▲▼金曲歌王呂士軒開球。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

歌手呂士軒以《好聲豪氣》拿下第36屆金曲獎「最佳華語男歌手」與「最佳華語專輯」兩項大獎，30日受邀到大巨蛋，為富邦悍將主場擔任開球嘉賓，還主動請纓挑戰「投捕正常距離」，並事先向有開球經驗的黃宣討教。

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「都站到那裡了，為什麼不嘗試？」呂士軒自曝上週就已到練習場投球，狀況不錯。他笑說：「滿好玩的，重新理解一次投球邏輯。」

首次開球是否滿意？呂士軒爽快回答：「滿意啊！你們看起來像什麼就是什麼，反正又不是比賽，沒有輸贏，重點是投出去就好。」他透露事前問過黃宣，對方給的建議是：「不要管，就投出去。」但自己實際投球後才體會到：「原來本壘板這麼遠。」

大巨蛋觀賽氣氛讓他印象深刻：「整個空氣感覺很偉大，也很涼！到現在都沒流一滴汗，很開心，熱血但不熱。」

是否將大巨蛋開唱列為目標？他笑答：「歡迎大家來邀我，我也會努力，現在慢慢開始掌握一點被聽到的機會。」

這回他挑選4號球衣，是因為與「呂士軒」中的「士」音近。私下他也與悍將球員申皓瑋熟識，開完球後還立刻請教對方：「這樣投得可以吼？」申皓瑋也笑著回應：「可以啦！」此外，范國宸還主動與他合照，留下難得紀念。