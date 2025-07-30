待在綠衫軍壓力大　獨角獸波辛基斯：老鷹更適合我

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

拉脫維亞獨角獸波辛基斯（Kristaps Porzingis）在今夏轉戰亞特蘭大老鷹後，受訪時坦言，相較於前東家波士頓塞爾提克，他認為老鷹「可能更適合我」。

波辛基斯在接受家鄉媒體《Sports Studija》訪問時表示，「我覺得現在外界對老鷹的期待也很高，這支球隊過去幾年都在季後賽邊緣，有時候能打進第二輪，對我來說，這是個很棒的機會，能進來貢獻，也許比波士頓那種『非奪冠不可』的環境還更適合我。」

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▲波辛基斯效力塞爾提克時有奪冠壓力。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克今夏進行陣容大清洗，除了放走波辛基斯外，哈樂戴（Jrue Holiday）也被賣至拓荒者，還面臨坦圖（Jayson Tatum）賽季報銷，新賽季戰力面臨巨大考驗。

相反地，老鷹休賽季補強動作頻頻，不僅透過交易用低價換來波辛基斯，還簽下亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）與肯納德（Luke Kennard），並在選秀中選進新星紐威爾（Asa Newell），搭配丹尼爾斯（Dyson Daniels）、狀元前鋒里薩希（Zaccharie Risacher）等年輕球員的成長，外界開始重新審視這支球隊的潛力。