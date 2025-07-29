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曾峻岳球速未達標續留二軍調整　許銘傑：最起碼要回到150公里

▲▼中職曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將後援投手曾峻岳自5月中下放二軍後，於7月27日復出登板，持續進行回歸調整。儘管已重新踏上實戰舞台，但球速尚未完全恢復到過往水準，投手教練許銘傑坦言，為避免他再度受傷，球隊仍需觀察他在二軍的實戰表現，再評估是否重返一軍。

曾峻岳最後一次在一軍出賽為5月14日，此後前往二軍調整，並於7月27日復出，僅投1局，用15球，被敲出1支安打，未失分。除了二軍例行賽，他也曾在球隊自辦賽中登板。

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許銘傑表示：「目前二軍因為下雨經常取消比賽，希望他能嘗試跨局或連續兩天登板。先前我們特地安排他進行Live BP，隔天再上場，主要是觀察他腳的恢復情況，再觀察一到兩場，看有無問題，再進行下一步調整。」

曾峻岳以球速見長，許銘傑進一步指出：「看起來球速是有回來一些，但還不是我想看到的程度。如果在二軍都投不出速度就升上一軍，風險會很大，會擔心他再次受傷。我希望他能在二軍把力量完整發揮出來。」

目前他的球速尚未突破150公里，許銘傑也明確向本人說明球速調整的重要性：「最起碼要恢復到150公里，因為球速是他最大的魅力。希望他回到一軍時，能帶著健康的身體。他是球隊相當重要的後援投手。」

關鍵字： 棒球富邦悍將曾峻岳二軍調整球速

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