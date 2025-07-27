中華代表團世大運5金13銀7銅作收　鄭世忠給85分好評看好未來

▲世大運羽球中華隊混雙金銀銅全包，3面會旗一起升起。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運賽程全部結束，閉幕式將在28日凌晨舉行，中華代表團靠著昨（26）日一口氣橫掃3金拉尾盤，最終以5金13銀7銅作收，名列獎牌榜第9名。體育署長鄭世忠給台灣好手85分的高評價，相信未來會更好。

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▲世大運羽球中華隊混雙金銀銅全包，締造歷史壯舉。（圖／大專體總提供）

上屆成都世大運，中華代表團囊括10金17銀19銅，超越2019年拿坡里的9金13銀10銅，締造「境外」最佳紀錄。本屆出發前，原本也立下再次刷新紀錄的目標，不過有多個項目最終都「銀恨」，「台灣蝶王」王冠閎200蝶決賽發揮不如準決賽；網球女雙李羽芸、林芳安打到超級搶十惜敗；跳高好手傅兆玄一路領先，但被對手最後一跳逆轉超前。

▲「湯包」湯智鈞拿下本屆世大運射箭男子反曲弓金牌殊榮。（圖／大專體總提供）

鄭世忠肯定代表團在跆拳道、桌球、羽球、射箭和體操都繳出優異表現，跆拳道代表隊本屆囊括7面獎牌，累計1金（品勢女團）、4銀（女子46公斤黃映瑄、男子80公斤級洪俊義、女子73公斤以上級金怡君、對打男團）、2銅（品勢男團、男子74公斤級邱義睿）。

桌球與羽球則有新生代好手崛起，桌球本屆的領軍人高承睿因壓力過大表現失常，不過馮翊新在男團金牌戰展現大心臟，一人獨攬兩點扳倒中國，表現振奮人心；羽球則在混雙締造包辦金銀銅的壯舉，「台大學霸」丁彥宸更是一局未失在男單封王，混團雖沒能完成3連霸，仍收下一面銀牌，女雙也有銀牌進帳。

▲台瑞混血體操好手陳瑞安摘下世大運個人全能銅牌 。（圖／大專體總提供）

而台瑞混血體操女孩陳瑞安首度披上我國戰袍，就在世大運摘下1銀1銅，寫下女子競技體操歷史。射箭項目，「湯包」湯智鈞擺脫前一天男團銅牌戰失利的陰霾，在個人反曲弓力壓中國強敵摘金，女團也收下一面銀牌，在各國都派出奧運等級好手，精銳盡出下成功突圍登上頒獎台。