柯瑞點名「球商最高3巨頭」　生涯最佳投籃竟不是在NBA

▲柯瑞心中球商最高的3人，生涯最大勁敵詹姆斯入列。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）征戰NBA多年，與無數強敵進行巔峰對決，也和超級球星聯手過，他近日受訪時談到「哪位球員擁有最高的籃球智商」，點名「控球之神」保羅（Chris Paul）、另一位天王詹姆斯（LeBron James）與隊友格林（Draymond Green）。

這樣的答案並不令人意外。保羅與詹姆斯長年被譽為NBA場上「最有頭腦」的兩大傳奇，兩人合計已打了2916場例行賽，都是能主導比賽節奏、像教練般精準指揮隊友的「球場大腦」。

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「他們的打球方式固然很特別，但最關鍵的是他們講話的方式、掌控進攻節奏的能力，」柯瑞表示。「詹姆斯是那種能把比賽節奏完全控制在自己手中的球員，而保羅則是那種每一個回合都清楚自己要什麼的人。」

▲柯瑞與詹姆斯曾4度在總冠軍賽交鋒 。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞說，保羅巔峰時期真的很誇張，「能自己得分，也能傳出絕妙的空接或切傳，他知道什麼時候該做什麼動作，時機總是拿捏得恰到好處。」

柯瑞還加碼提到一位熟面孔，他的勇士隊友格林，「保羅和詹姆斯是我心中籃球智商最高的兩位，當然還有格林，這3位就是我心中的前3名。」

而當被問到「生涯最佳投籃」時，柯瑞毫不猶豫回應，「在我看來，是我在戴維森大學對陣岡薩加的那一球。」這場比賽在2008年3月21日舉行，當時柯瑞率領10號種子的戴維森大學，在NCAA錦標賽首輪擊敗7號種子的岡薩加，他全場轟下40分，22投14中（三分球10投8中），外帶3籃板、2助攻與5抄截，攻守俱佳。

▲柯瑞曾與保羅短暫聯手，他直呼對方巔峰時期的能力太誇張。（圖／CFP）

柯瑞口中的那記關鍵三分，是在比賽剩約1分鐘時飆進的，幫助球隊以77比74超前，迫使岡薩加喊出暫停，最終戴維森以82比76獲勝。

Voici, selon Steph Curry, le plus grand shoot de la carrière de Steph Curry :

« On a tous vécu ce moment où notre vie aurait pu prendre un tout autre tournant...ce tir a tout changé pour moi » ????️



40 PTS, upset phénoménal contre Gonzaga, exposition XXL ????pic.twitter.com/uT5bbxY6bk — 50 Nuances ???????????? (@50NuancesDeNBA) July 25, 2025

「若那球沒進，誰知道我的人生會怎樣發展？」柯瑞直言，那無疑是改變他人生的時刻，「那一刻掀起了我們整個錦標賽的氣勢，也讓我開始受到關注，信心也跟著提升。」在砍進那記三分後，他帶隊次輪爆冷擊敗2號種子的喬治城，接著在甜蜜16強淘汰3號種子的威斯康辛，直到菁英8強才以2分差惜敗給最終奪冠的堪薩斯。