大谷翔平7戰6轟緊追羅利　克蕭失4分道奇遭紅襪逆轉

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇27日（台灣時間）作客紅襪，大谷翔平首打席開轟不過道奇終場仍以2比4遭紅襪逆轉，無緣3連勝。此戰大谷4打數1安打1打點，打擊率為.273。

首局靠著大谷翔平首打席開轟，本季第38轟出爐，赫南德茲（Teoscar Hernández）也開轟，取得2比0領先。

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雖然大谷翔平前一戰連5場開轟紀錄中止，無緣隊史新猷的連6場開轟，但大谷仍保持近7場6轟的火力，暫時在國聯全壘打榜上領先施瓦伯（Kyle Schwarber）、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）（36轟），距離全聯盟榜首水手羅利（39轟）僅差1支。

紅襪在2局下對道奇先發投手克蕭展開反攻，史托瑞（Trevor Story）保送後，納瓦耶茲（Carlos Narváez）掃出二壘安打，杜蘭（Jarren Duran）再敲三壘安打扳平比數，瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）擊出滾地球反超為3比2。

紅襪5局下安東尼（Roman Anthony）砲轟克蕭，擴大為4比2。克蕭此役投4.2局，被敲6支安打，失4分，三振、保送各2次，承擔敗戰。

道奇此役首局靠大谷與赫南德茲（Teoscar Hernández）第16轟取得2比0領先，無奈打線自第2局起失去串聯火力，大谷在接下來3打席皆遭三振。